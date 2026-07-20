Swap Meter — 带提醒功能的实时单只股票卖出/买入掉期费率监控工具

Swap Meter 通过简洁、采用颜色编码的面板，实时显示您当前图表符号的卖出和买入掉期利率，并在经纪商调整任一利率的瞬间立即向您发出提醒。

主要功能：

实时更新当前图表符号的卖出和买入掉期值

颜色编码显示：正掉期为绿色，负掉期为红色，零掉期为中性灰色——一目了然地了解隔夜持仓是盈利还是亏损

内置变化检测提醒：掉期利率一经更新即刻收到通知，支持弹出提醒、终端日志和/或移动端推送通知——每项均可独立启用或禁用

可调节的灵敏度阈值，用于过滤四舍五入产生的干扰

每次检测到变化时均以视觉闪烁效果突出显示

颜色、面板位置和刷新率均可完全自定义

轻量级——持续运行且CPU占用率极低

锐利现代的深色面板设计，与 FoxWave 点差计完美匹配

非常适合持仓交易者、隔夜持仓的波段交易者，或任何希望在经纪商调整融资成本时立即获知（而无需手动查看“市场观察”）的用户。