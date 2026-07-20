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Swap Meter — 带提醒功能的实时单只股票卖出/买入掉期费率监控工具
Swap Meter 通过简洁、采用颜色编码的面板，实时显示您当前图表符号的卖出和买入掉期利率，并在经纪商调整任一利率的瞬间立即向您发出提醒。
主要功能：
- 实时更新当前图表符号的卖出和买入掉期值
- 颜色编码显示：正掉期为绿色，负掉期为红色，零掉期为中性灰色——一目了然地了解隔夜持仓是盈利还是亏损
- 内置变化检测提醒：掉期利率一经更新即刻收到通知，支持弹出提醒、终端日志和/或移动端推送通知——每项均可独立启用或禁用
- 可调节的灵敏度阈值，用于过滤四舍五入产生的干扰
- 每次检测到变化时均以视觉闪烁效果突出显示
- 颜色、面板位置和刷新率均可完全自定义
- 轻量级——持续运行且CPU占用率极低
- 锐利现代的深色面板设计，与 FoxWave 点差计完美匹配
非常适合持仓交易者、隔夜持仓的波段交易者，或任何希望在经纪商调整融资成本时立即获知（而无需手动查看“市场观察”）的用户。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74183
Daily Range Tracker
日波动范围追踪器——实时显示今日波动范围与平均日波动范围的对比。 日波动范围追踪器让您一目了然地了解该交易品种今日已实现的波动幅度占其典型日波动幅度的比例，从而帮助您判断当日行情是否仍有上涨空间，还是已趋于疲软。003 - Weekly Day Reversal
一款用于测试星期几反转和延续效应的开源专家顾问。专为系统化研究、策略验证以及MQL5社区的进一步开发而设计。
EA资金管理
基于趋势指标构建的简单指标FVG Imbalance Marker Helper
一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于在图表上标记简单的三根K线多头和空头公允价值缺口。