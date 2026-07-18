简要说明

Session Boxes 是一款适用于 MetaTrader 5 的自定义指标，它会在图表上绘制带颜色标记的矩形框，以表示亚洲、伦敦和纽约交易时段的高低价区间。该指标内部使用 H1 数据，支持按格林尼治标准时间（GMT）配置交易时段，并提供经纪商服务器时差参数。





该代码基于哪些理念？

该指标基于交易时段分析的概念——即观察到全球三大主要交易时段（亚洲（东京）、伦敦（欧洲）和纽约（美国））的价格走势和波动性存在差异。 通过识别每日各交易时段的高低价位区间，交易者可以标记出重要的价格水平，用于突破、流动性和区间交易策略。

从技术上讲，该指标通过应用可配置的小时偏移量（InpBrokerGMTOffset）将经纪商服务器时间转换为格林尼治标准时间（GMT）。 随后，它通过小时范围检查来确定每个 H1 K 线是否落在给定交易时段的格林尼治标准时间（GMT）窗口内，该检查能正确处理起始时间大于结束时间的隔夜交易时段——跨午夜逻辑由 IsHourInSession 函数处理。 每日跟踪机制确保每个日历日每个交易时段绘制一个矩形对象，该矩形从该时段的第一个H1K线延伸至最后一个H1K线，并覆盖该时段的完整高低价范围。

如何解读这些指示？

每个绘制的矩形代表单个交易日内一个交易时段的完整高低价区间。显示三个时段框：

亚洲时段框（默认颜色：石板蓝）——标记伦敦开盘前的隔夜整理区间。亚洲时段的窄幅波动通常预示着伦敦或纽约时段将出现显著的趋势性走势。交易者常将亚洲时段的高点和低点作为参考水平，用于流动性清扫和突破入场。

伦敦时段框（默认颜色：海绿色）—— 涵盖欧洲时段的波动区间，通常是XAUUSD及主要外汇货币对交易最活跃且方向性最明显的时段。若价格在纽约时段突破并收于伦敦时段框之外，可能预示趋势延续或反转。

纽约箱体（默认颜色：金黄）——代表美盘交易区间。伦敦盘与纽约盘的重叠时段（约格林尼治标准时间12:00至16:00）会产生较高的波动性，两个交易时段的箱体均会覆盖该重叠时段。 纽约箱体有助于识别交易时段后期的区间延伸或整理。

所有箱体均绘制在图表背景上，因此不会遮挡K线图的可见性。显示的历史天数由 InpBoxLookbackDays 参数控制。

适用品种与时间周期

该指标可应用于任何图表时间周期——无论图表选择何种周期，它都会在内部获取H1数据。 它适用于任何流动性良好的交易品种；对于具有明显交易时段行为特征的品种尤为适用，例如 XAUUSD（黄金）、主要外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）以及指数（US30、NAS100）。 在实盘环境中使用前，请确认 InpBrokerGMTOffset 值与经纪商服务器的格林尼治标准时间（GMT）偏移量一致。

所用 #include 文件的说明

此代码不使用外部 #include 文件。

主要外部变量的说明