Chart Navigator MT5 Light— 一款用于在价格图表上快速移动并即时跳转至您在图表上设置的标记点的迷你地图。

该指标会在图表上添加一张涵盖整个价格走势的紧凑型迷你地图。该地图有助于快速浏览历史走势，并返回用垂直线标记的重要位置。

这款简单导航工具的主要优势在于：无需滚动图表，即可快速跳转至目标区域，省去了手动搜索时繁琐的滚动操作。 如果在图表上设置一条垂直线作为重要事件的标记，该线也会显示在迷你地图上。之后，您可以向前或向后跳转到历史数据中较远的位置，在迷你地图上找到该标记，并单击一下即可快速返回所需位置。 例如，当需要标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何其他需要快速返回的点时，这一功能非常方便。











工作原理

迷你图表以紧凑的价格线形式展示所选的历史区间。主图表当前可见区域会用边框标出。点击迷你图表可将图表移动到所选位置，拖动边框则可快速在历史数据中移动。











主图表上的垂直线在迷你图表上显示为时间标记。因此，该图表不仅可用于整体导航，还可作为图表中重要位置的快速定位器。

应用示例

在图表的重要点上设置一条垂直线。 跳转到历史记录的另一区域，例如向前跳转几个月或一年。 在小地图上找到该垂直线。 点击迷你地图上的标记。 主图表会立即跳转到标记的位置。





迷你图的高度也可以缩小，并作为一条细长的导航条保留在图表底部。这样既几乎不占用空间，又便于快速移动和跳转到标记位置。









主要功能

在图表历史数据中快速导航；

点击迷你地图跳转至选定区域；

拖动当前可见区域的边框；

在迷你图上显示垂直线；

快速返回图表上的重要标记点；

将光标悬停在小地图上时显示动态日期；

使用鼠标调整小地图大小；

可将地图用作紧凑的底部导航面板。



日期设置

在指标中可以设置迷你图表的起始日期。如果不需要显示该工具的所有历史数据，而只需处理当前时间段，此功能非常有用。 此外，还可以启用时间区间的结束日期。默认情况下该功能处于关闭状态，但设置中保留了日期值，以便在需要时能够快速启用。

迷你图上方会显示动态日期，该日期会随光标在迷你图上的移动而变化，有助于更准确地理解迷你图所显示的区域对应历史数据中的具体位置。



技术特性

迷你图表通过 canvas 绘制。该指标不进行交易，不发送交易请求，不使用 DLL，不调用外部服务，也不将数据保存到文件中。



注

Chart Navigator MT5 Light 并非交易信号，不进行市场分析，也不做出交易决策。其目的是加快处理长历史数据的速度，并帮助用户快速在图表上找到标记的位置。

此外，该指标还有一款具备高级功能的专业版。