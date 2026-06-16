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“长期趋势TRIX振荡指标”是一款自定义的MetaTrader 5指标，旨在通过多种TRIX计算和平滑滤波器来识别市场的长期方向和动量强度。
该指标结合了以下特点：
- 快速TRIX
- 慢速TRIX
- LWMA平滑
- 动态趋势着色
该指标旨在帮助交易者识别：
- 多头趋势延续
- 看跌动能
- 趋势转换
- 长期方向性倾向
该振荡指标显示在单独的窗口中，并通过不同颜色来突出显示市场状况和动能阶段。
功能：
- 双TRIX分析
- 平滑动量过滤
- 趋势可视化
- 计算负担轻
- 适用于自主交易
- 简洁直观的视觉结构
工作原理：
该指标对比：
- 快速TRIX振荡指标
- 一个较慢的TRIX振荡器
- 一条移动平均线平滑滤波器
根据振荡指标与平滑线之间的关系，会显示不同颜色的线。
绿色：
强劲的看涨动能。
蓝色：
弱多头阶段或过渡期。
红色：
看跌压力。
紫色：
强劲的长期看涨结构。
建议用法：
- 趋势确认
- 动量过滤
- 波段交易
- 长期趋势分析
建议时间周期：
- H1
- H4
- D1
最适合的交易品种：
- 外汇
- 指数
- 加密货币
- 大宗商品
输入参数：
当前版本使用了内部优化的参数。
该指标免费提供，可根据个人需求进行修改。
由MetaQuotes Ltd译自意大利语
原代码： https://www.mql5.com/it/code/72996
一种定量物理引擎，通过将微分学应用于价格走势，提取真实的市场速度（一阶导数）和市场加速度（二阶导数），从而在趋势耗尽发生之前预测其走向。Prime Quantum AI — 借助人工智能进行交易（Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeek、xAI Grok）。
Prime Quantum AI 是一款 MT5 专家顾问，它将经典预过滤器 （ADX + Alligator）与来自主要 AI 提供商 （Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeek、xAI Grok）的基于 AI 视觉的图表确认功能相结合。 当预过滤器检测到趋势形态时，该EA会捕获三个自适应时间周期的图表截图，并将其发送至配置的AI提供商，该提供商将返回趋势方向、信心度、止损和止盈水平。只有当AI以足够的信心度确认预过滤器信号时，才会开仓。 功能：双模式风险管理（标准经纪商/自营交易商），可配置手数，可选马丁格尔策略，多种止损/止盈模式，追踪止损，部分平仓，新闻/时间/日期/点差过滤器，可拖动图表信息面板，以及完全公开的指标参数。 需要 MetaTrader 5 平台，需为您的服务商 URL 启用 WebRequest 功能，并拥有 有效的 API 密钥。系统将根据密钥格式自动检测服务商。
基于洛佩兹·德·普拉多（López de Prado）所著《金融机器学习进展》（第5章）中固定宽度分数差分（FFD）方法的MQL5实现。 该方法可在最大程度保留历史记忆的同时，将非平稳价格序列转换为平稳序列；其输出结果与 Python afml 库的交叉验证误差小于 1e-12。Gold FVG Finder
该指标可在图表上识别失衡区域（Fair Value Gap），并在价格回调至这些区域时通过箭头发出信号。适用于黄金、外汇以及任何在M5至H4时间周期内具有高流动性的交易品种。