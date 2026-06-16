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长期趋势TRIX振荡指标 - MetaTrader 5脚本

Edoardo Centorame
Edoardo Centorame

Edoardo Centorame

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我是专业交易员和MT5开发者，拥有多年交易和开发高级交易工具以支持操作决策的经验。我创建系统和可视化工具，帮助交易者分析市场趋势并优化交易策略。

我的工具不生成自动信号，但提供清晰且即时的技术分析支持，适合有经验的交易者和初学者。

请关注我的文章和更新，了解策略、优化及MT5高级交易工具的使用方法
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该指标的示例

“长期趋势TRIX振荡指标”是一款自定义的MetaTrader 5指标，旨在通过多种TRIX计算和平滑滤波器来识别市场的长期方向和动量强度。


该指标结合了以下特点：

- 快速TRIX

- 慢速TRIX

- LWMA平滑

- 动态趋势着色


该指标旨在帮助交易者识别：

- 多头趋势延续

- 看跌动能

- 趋势转换

- 长期方向性倾向


该振荡指标显示在单独的窗口中，并通过不同颜色来突出显示市场状况和动能阶段。


功能：

- 双TRIX分析

- 平滑动量过滤

- 趋势可视化

- 计算负担轻

- 适用于自主交易

- 简洁直观的视觉结构


工作原理：

该指标对比：

- 快速TRIX振荡指标

- 一个较慢的TRIX振荡器

- 一条移动平均线平滑滤波器


根据振荡指标与平滑线之间的关系，会显示不同颜色的线。


绿色：

强劲的看涨动能。


蓝色：

弱多头阶段或过渡期。


红色：

看跌压力。


紫色：

强劲的长期看涨结构。


建议用法：

- 趋势确认

- 动量过滤

- 波段交易

- 长期趋势分析


建议时间周期：

- H1

- H4

- D1


最适合的交易品种：

- 外汇

- 指数

- 加密货币

- 大宗商品


输入参数：

当前版本使用了内部优化的参数。


该指标免费提供，可根据个人需求进行修改。

由MetaQuotes Ltd译自意大利语
原代码： https://www.mql5.com/it/code/72996

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