Prime Quantum AI 是一款 MT5 专家顾问，它将经典预过滤器 （ADX + Alligator）与来自主要 AI 提供商 （Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeek、xAI Grok）的基于 AI 视觉的图表确认功能相结合。 当预过滤器检测到趋势形态时，该EA会捕获三个自适应时间周期的图表截图，并将其发送至配置的AI提供商，该提供商将返回趋势方向、信心度、止损和止盈水平。只有当AI以足够的信心度确认预过滤器信号时，才会开仓。 功能：双模式风险管理（标准经纪商/自营交易商），可配置手数，可选马丁格尔策略，多种止损/止盈模式，追踪止损，部分平仓，新闻/时间/日期/点差过滤器，可拖动图表信息面板，以及完全公开的指标参数。 需要 MetaTrader 5 平台，需为您的服务商 URL 启用 WebRequest 功能，并拥有 有效的 API 密钥。系统将根据密钥格式自动检测服务商。

一种定量物理引擎，通过将微分学应用于价格走势，提取真实的市场速度（一阶导数）和市场加速度（二阶导数），从而在趋势耗尽发生之前预测其走向。

基于洛佩兹·德·普拉多（López de Prado）所著《金融机器学习进展》（第5章）中固定宽度分数差分（FFD）方法的MQL5实现。 该方法可在最大程度保留历史记忆的同时，将非平稳价格序列转换为平稳序列；其输出结果与 Python afml 库的交叉验证误差小于 1e-12。

该指标可在图表上识别失衡区域（Fair Value Gap），并在价格回调至这些区域时通过箭头发出信号。适用于黄金、外汇以及任何在M5至H4时间周期内具有高流动性的交易品种。