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Institutional Fourier Transform (DFT) Dominant Cycle Language: MQL5 - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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静态指标中的系统性缺陷
散户算法开发者普遍依赖静态回溯周期（例如14周期RSI或20周期移动平均线），这种架构存在一个致命的数学缺陷：市场周期是动态的，而非静态的。 当宏观经济流动性发生变化时，资产的固有频率也会随之扩张或收缩。 当真实的市场周期已转变为8期频率时，若仍使用静态的14期震荡指标，必然会导致严重的相位滞后，迫使您的专家顾问恰好在机构抛售周期刚刚开始时买入。
机构优势：频谱分析（傅里叶）
为解决相位滞后问题，自营交易公司摒弃了静态周期，转而采用数字信号处理（DSP） 技术。
机构傅里叶变换（DFT）周期提取器将 波物理学的数学原理应用于金融市场。它持续将复杂且充满噪声的价格走势分解为构成它的正弦波和余弦波，从而在数学上分离出驱动当前市场格局的单一主导周期。
核心量化架构
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离散傅里叶变换（DFT）： 该引擎执行滚动算法窗口，扫描频率以识别隐藏在随机价格噪声中的振幅最大波。
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相位对齐波形投影： 一旦分离出主导频率，该指标便将分离出的正弦波直接投影到价格走势上。这使您能够直观地追踪真正的机构摆动趋势。
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零滞后周期检测： 与滞后于价格的移动平均线不同，通过傅里叶变换提取的波形能动态对齐当前相位，在 滞后指标甚至尚未 交叉之前，便已通过数学方法识别出峰值和谷值。
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CPU优化循环： 原始DFT计算历来以导致CPU降频而臭名昭著。该MQL5引擎经过严格的优化，采用数组级内存管理，可在不影响交易终端运行的情况下，于毫秒内完成复杂的三角函数运算。
算法执行协议
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部署引擎： 将该指标添加到您的活动图表中，引擎将计算滚动DFT窗口并绘制主导波形。
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识别能量耗尽： 当傅里叶波达到其上界或下界结构极限时，即表明当前市场周期已完成其数学旋转。
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同步您的EA： 利用这一主导频率动态调整其他指标的回溯周期，使您的交易系统与实时市场脉搏保持完美同步。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/72401
Supertrend指标会在MetaTrader 5图表上绘制一条基于ATR的动态趋势线，该趋势线会在绿色上升趋势线和红色下降趋势线之间切换，并在每次趋势反转时可选地显示买入/卖出箭头信号。Daily Risk Monitor Lite
“Daily Risk Monitor Lite” 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，可直接在图表上显示日实现盈亏、浮动盈亏、日总盈亏、当前回撤以及基于颜色的风险状态。它是一款只读监控工具，不会平仓或阻止交易。
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