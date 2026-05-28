Supertrend指标会在MetaTrader 5图表上绘制一条基于ATR的动态趋势线，该趋势线会在绿色上升趋势线和红色下降趋势线之间切换，并在每次趋势反转时可选地显示买入/卖出箭头信号。

“Daily Risk Monitor Lite” 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，可直接在图表上显示日实现盈亏、浮动盈亏、日总盈亏、当前回撤以及基于颜色的风险状态。它是一款只读监控工具，不会平仓或阻止交易。