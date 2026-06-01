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Prime Quantum AI — 借助人工智能进行交易（Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeek、xAI Grok）。 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Prime Quantum AI 是一款适用于 MetaTrader 5 的专家顾问，它结合了
经典技术预过滤器（ADX + 鳄鱼线）与基于AI视觉技术的
主要人工智能供应商提供的图表分析。
工作原理
该EA采用两阶段决策流程。首先，在每个价格 tick 点，它会检查
用户选定的时间周期，利用 ADX（高于
可配置的最低阈值）结合鳄鱼线对齐状态及DI+/DI-
方向来识别趋势形态。当此预过滤器发出看涨或看跌信号时，EA
将在自适应时间周期（入场、中期、
——由系统根据用户输入的时间周期自动选择）处截取三张图表截图，并将其
发送至配置的AI服务商。AI将返回包含
方向、置信度（0-100）、止损价、止盈价以及
推理依据。只有当AI给出的方向与
预过滤信号，且信心值达到用户设定的最低阈值时，才会开仓。
推荐交易品种和时间周期
- 交易品种：任何主要外汇货币对、黄金（XAUUSD）或主要股指
- 时间周期（TF）输入：默认M15。M1-M5适用于剥头皮交易，H1-H4适用于日内
交易，D1适用于波段交易。截图集是
。
关键外部变量
- TF：交易时间周期（控制预过滤和截图堆栈）
- InpAPIKey：您的 AI 服务商 API 密钥
- InpProviderOverride：auto / anthropic / openai / google / deepseek / xai
- InpMinConfidence：执行交易所需的AI最低置信度（默认70）
- InpScanIntervalSec：AI调用之间的冷却时间（默认120秒）
- InpAccountType：标准经纪商 / 自营交易公司 / 资金托管账户
- InpRiskMode：固定手数、余额百分比、净值百分比、固定金额、可用保证金百分比
- InpSLTPMode：AI 决定 / 固定点差 / 固定点数 / 基于风险回报比的 AI 止损
- InpADXPeriod, InpADXMinLevel：ADX预过滤参数
- InpJawPeriod/Shift, InpTeethPeriod/Shift, InpLipsPeriod/Shift：鳄鱼指标
- InpATRTrailPeriod：基于ATR的追踪止损的ATR周期
- 支持全面配置的新闻、时间、日期和点差过滤器
系统要求
1. MetaTrader 5
2. 必须在“工具”>“选项”>“专家顾问”中启用 WebRequest，
“允许 WebRequest”中，并添加您所选服务商的 URL：
- Anthropic Claude：https://api.anthropic.com
- OpenAI GPT：https://api.openai.com
- Google Gemini： https://generativelanguage.googleapis.com
- DeepSeek： https://api.deepseek.com
- xAI Grok： https://api.x.ai
3. 来自受支持提供商之一的有效 API 密钥（粘贴到
InpAPIKey 输入框中）。系统将根据密钥格式自动检测提供商。
如何获取 API 密钥
- Anthropic Claude： https://console.anthropic.com/
- OpenAI GPT： https://platform.openai.com/api-keys
- Google Gemini： https://aistudio.google.com/app/apikey
- DeepSeek： https://platform.deepseek.com/
- xAI Grok： https://console.x.ai/
注
- 该EA不收取内部费用，但AI提供商会按每次API
调用收取费用（通常每项分析为 0.01 至 0.03 美元）。请将 InpScanIntervalSec 设置为
来控制每日成本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/72527
Institutional Fourier Transform (DFT) Dominant Cycle Language: MQL5
一种数字信号处理（DSP）引擎，通过对市场数据应用离散傅里叶变换（DFT），分离出主导的周期性频率，从而预测转折点并消除相位滞后。Super Trend
Supertrend指标会在MetaTrader 5图表上绘制一条基于ATR的动态趋势线，该趋势线会在绿色上升趋势线和红色下降趋势线之间切换，并在每次趋势反转时可选地显示买入/卖出箭头信号。
Institutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration)
一种定量物理引擎，通过将微分学应用于价格走势，提取真实的市场速度（一阶导数）和市场加速度（二阶导数），从而在趋势耗尽发生之前预测其走向。长期趋势TRIX振荡指标
基于双TRIX和LWMA滤波的长期动量和趋势振荡指标。