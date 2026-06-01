Prime Quantum AI 是一款适用于 MetaTrader 5 的专家顾问，它结合了

经典技术预过滤器（ADX + 鳄鱼线）与基于AI视觉技术的

主要人工智能供应商提供的图表分析。





工作原理





该EA采用两阶段决策流程。首先，在每个价格 tick 点，它会检查

用户选定的时间周期，利用 ADX（高于

可配置的最低阈值）结合鳄鱼线对齐状态及DI+/DI-

方向来识别趋势形态。当此预过滤器发出看涨或看跌信号时，EA

将在自适应时间周期（入场、中期、

——由系统根据用户输入的时间周期自动选择）处截取三张图表截图，并将其

发送至配置的AI服务商。AI将返回包含

方向、置信度（0-100）、止损价、止盈价以及

推理依据。只有当AI给出的方向与

预过滤信号，且信心值达到用户设定的最低阈值时，才会开仓。





推荐交易品种和时间周期





- 交易品种：任何主要外汇货币对、黄金（XAUUSD）或主要股指

- 时间周期（TF）输入：默认M15。M1-M5适用于剥头皮交易，H1-H4适用于日内

交易，D1适用于波段交易。截图集是

。





关键外部变量





- TF：交易时间周期（控制预过滤和截图堆栈）

- InpAPIKey：您的 AI 服务商 API 密钥

- InpProviderOverride：auto / anthropic / openai / google / deepseek / xai

- InpMinConfidence：执行交易所需的AI最低置信度（默认70）

- InpScanIntervalSec：AI调用之间的冷却时间（默认120秒）

- InpAccountType：标准经纪商 / 自营交易公司 / 资金托管账户

- InpRiskMode：固定手数、余额百分比、净值百分比、固定金额、可用保证金百分比

- InpSLTPMode：AI 决定 / 固定点差 / 固定点数 / 基于风险回报比的 AI 止损

- InpADXPeriod, InpADXMinLevel：ADX预过滤参数

- InpJawPeriod/Shift, InpTeethPeriod/Shift, InpLipsPeriod/Shift：鳄鱼指标

- InpATRTrailPeriod：基于ATR的追踪止损的ATR周期

- 支持全面配置的新闻、时间、日期和点差过滤器





系统要求





1. MetaTrader 5

2. 必须在“工具”>“选项”>“专家顾问”中启用 WebRequest，

“允许 WebRequest”中，并添加您所选服务商的 URL：

- Anthropic Claude：https://api.anthropic.com

- OpenAI GPT：https://api.openai.com

- Google Gemini： https://generativelanguage.googleapis.com

- DeepSeek： https://api.deepseek.com

- xAI Grok： https://api.x.ai

3. 来自受支持提供商之一的有效 API 密钥（粘贴到

InpAPIKey 输入框中）。系统将根据密钥格式自动检测提供商。





如何获取 API 密钥





- Anthropic Claude： https://console.anthropic.com/

- OpenAI GPT： https://platform.openai.com/api-keys

- Google Gemini： https://aistudio.google.com/app/apikey

- DeepSeek： https://platform.deepseek.com/

- xAI Grok： https://console.x.ai/





注





- 该EA不收取内部费用，但AI提供商会按每次API

调用收取费用（通常每项分析为 0.01 至 0.03 美元）。请将 InpScanIntervalSec 设置为

来控制每日成本。