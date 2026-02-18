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按百分比计算地段 - MetaTrader 5程序库

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按风险百分比计算批量的模块

目的

自动计算交易头寸（手数）的大小，使触发止损时的潜在损失为您存款的指定百分比。这是有效资金管理的基础。

如何运行

  1. 您可以设置：风险 百分比 （例如 2%）和止损价格。

  2. 该功能会计算，如果价格达到止损点，您可以交易多少金额 而损失不超过账户资金的 2%。

  3. 该功能会将 这一 金额转换成手数，同时考虑到您经纪商的交易工具规格。

主要功能

  • 智能逻辑： 自动 欧元 美元 美元兑日元 等货币对应用正确的公式

  • 检查： 监控 正确的价格、最小和最大手数。

  • 随时可用： 只需 调用 一个 函数，即可返回要发送到市场订单的手数。

代码中的使用示例：

// 风险为存款的 1.5%，在 1.08500 设置止损点
double myLot = Calculate_Lot_by_Percent(1.5, 1.08500);

if(myLot > 0) {
    // 用计算出的批量开启交易
    trade.Sell(myLot, _Symbol, 0, 1.08500, 0, "Trade with 1.5% risk");
}

一句话：该代码无需手动计算，可帮助您在每笔交易中保持风险纪律。只需将其插入您的 EA 或脚本即可。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68396

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