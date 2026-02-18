



按风险百分比计算批量的模块



目的

自动计算交易头寸（手数）的大小，使触发止损时的潜在损失为您存款的指定百分比。这是有效资金管理的基础。

如何运行



您可以设置：风险 百分比 （例如 2%）和止损价格。 该功能会计算，如果价格达到止损点，您可以交易多少金额 ， 而损失不超过账户资金的 2%。 该功能会将 这一 金额转换成手数，同时考虑到您经纪商的交易工具规格。

主要功能



智能逻辑： 自动 为 欧元 兑 美元 和 美元兑日元 等货币对应用正确的公式。

检查： 监控 正确的价格、最小和最大手数。

随时可用： 只需 调用 一个 函数，即可返回要发送到市场订单的手数。

代码中的使用示例：



double myLot = Calculate_Lot_by_Percent( 1.5 , 1.08500 ); if (myLot > 0 ) { trade.Sell(myLot, _Symbol , 0 , 1.08500 , 0 , "Trade with 1.5% risk" ); }

一句话：该代码无需手动计算，可帮助您在每笔交易中保持风险纪律。只需将其插入您的 EA 或脚本即可。



