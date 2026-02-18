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按风险百分比计算批量的模块
目的
自动计算交易头寸（手数）的大小，使触发止损时的潜在损失为您存款的指定百分比。这是有效资金管理的基础。
如何运行
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您可以设置：风险 百分比 （例如 2%）和止损价格。
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该功能会计算，如果价格达到止损点，您可以交易多少金额 ， 而损失不超过账户资金的 2%。
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该功能会将 这一 金额转换成手数，同时考虑到您经纪商的交易工具规格。
主要功能
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智能逻辑： 自动 为 欧元 兑 美元 和 美元兑日元 等货币对应用正确的公式。
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检查： 监控 正确的价格、最小和最大手数。
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随时可用： 只需 调用 一个 函数，即可返回要发送到市场订单的手数。
代码中的使用示例：
// 风险为存款的 1.5%，在 1.08500 设置止损点
double myLot = Calculate_Lot_by_Percent(1.5, 1.08500);
if(myLot > 0) {
// 用计算出的批量开启交易
trade.Sell(myLot, _Symbol, 0, 1.08500, 0, "Trade with 1.5% risk");
}
一句话：该代码无需手动计算，可帮助您在每笔交易中保持风险纪律。只需将其插入您的 EA 或脚本即可。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68396
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