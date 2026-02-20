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Close_Orders - 用于平仓和删除订单的通用函数
简要说明
适用于 MetaTrader 5 中 14 种交易管理任务的一个函数。
平仓和删除挂单，可按类型、盈利能力和神奇数字进行过滤。
功能
头寸（9 个选项）：
-
所有头寸/仅盈利头寸/仅亏损头寸
-
仅买入/仅卖出
-
买入盈利/买入不盈利
-
卖出盈利/卖出亏损
挂单（5 个选项）：
-
所有挂单/仅买入止损/仅买入限价
-
仅卖出止损/仅卖出限价
如何使用
// 调用示例： Close_Orders("Position", "All", 0); // 所有位置 Close_Orders("Position", "Buy Profit", 123); // 使用魔力 123 进行有利可图的购买 Close_Orders("Order", "Buy Stop", 0); // 所有买入止损指令
参数：
-
p_o: " 头寸 " 或 "订单" 。
-
type_po : 过滤类型（见上文选项）
-
magicNumber：魔术数 （0 = 全部）
优点
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简单 - 只需调用一次，无需 14 个函数
-
灵活性 - 对交易进行精细过滤
-
安全性 - 正确处理循环
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多功能性 - 适用于智能交易系统、脚本和指标
技术特点
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偏差 = 5 - 最佳 价格容忍度
-
从末端开始迭代-- 安全删除
-
局部变量-- 查询隔离
纳入项目
#include <Close_Orders.mqh> // 准备使用！
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68469
Larry Williams XGBoost Onnx
使用人工智能时间序列 XGBoost 采用 Larry William 的方法按百分比计算地段
按风险百分比计算批量的功能