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关闭订单 - MetaTrader 5程序库

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Close_Orders - 用于平仓和删除订单的通用函数

简要说明

适用于 MetaTrader 5 中 14 种交易管理任务的一个函数。

平仓和删除挂单，可按类型、盈利能力和神奇数字进行过滤。

功能

头寸（9 个选项）：

  • 所有头寸/仅盈利头寸/仅亏损头寸

  • 仅买入/仅卖出

  • 买入盈利/买入不盈利

  • 卖出盈利/卖出亏损

挂单（5 个选项）：

  • 所有挂单/仅买入止损/仅买入限价

  • 仅卖出止损/仅卖出限价

如何使用

// 调用示例：
Close_Orders("Position", "All", 0);           // 所有位置
Close_Orders("Position", "Buy Profit", 123);  // 使用魔力 123 进行有利可图的购买
Close_Orders("Order", "Buy Stop", 0);         // 所有买入止损指令

参数：

  • p_o: " 头寸 ""订单"

  • type_po : 过滤类型（见上文选项）

  • magicNumber：魔术数 （0 = 全部）

优点

  • 简单 - 只需调用一次，无需 14 个函数

  • 灵活性 - 对交易进行精细过滤

  • 安全性 - 正确处理循环

  • 多功能性 - 适用于智能交易系统、脚本和指标

技术特点

  • 偏差 = 5 - 最佳 价格容忍度

  • 从末端开始迭代-- 安全删除

  • 局部变量-- 查询隔离

纳入项目

#include <Close_Orders.mqh>
// 准备使用！

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68469

Larry Williams XGBoost Onnx Larry Williams XGBoost Onnx

使用人工智能时间序列 XGBoost 采用 Larry William 的方法

按百分比计算地段 按百分比计算地段

按风险百分比计算批量的功能

盈亏状况 盈亏状况

仓位盈亏计算器（未结订单）

修改订单 修改订单

修改未结头寸和挂单的功能