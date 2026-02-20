



Close_Orders - 用于平仓和删除订单的通用函数

简要说明

适用于 MetaTrader 5 中 14 种交易管理任务的一个函数。

平仓和删除挂单，可按类型、盈利能力和神奇数字进行过滤。

功能

头寸（9 个选项）：

所有头寸/仅盈利头寸/仅亏损头寸

仅买入/仅卖出

买入盈利/买入不盈利

卖出盈利/卖出亏损

挂单（5 个选项）：

所有挂单/仅买入止损/仅买入限价

仅卖出止损/仅卖出限价

如何使用

Close_Orders( "Position" , "All" , 0 ); Close_Orders( "Position" , "Buy Profit" , 123 ); Close_Orders( "Order" , "Buy Stop" , 0 );

参数：

p_o: " 头寸 " 或 "订单" 。

type_po : 过滤类型（见上文选项）

magicNumber：魔术数 （0 = 全部）

优点

简单 - 只需调用一次，无需 14 个函数

灵活性 - 对交易进行精细过滤

安全性 - 正确处理循环

多功能性 - 适用于智能交易系统、脚本和指标

技术特点

偏差 = 5 - 最佳 价格容忍度

从末端开始迭代-- 安全删除

局部变量-- 查询隔离

纳入项目