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盈亏状况 - MetaTrader 5程序库

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仓位盈亏计算器 - 仓位盈亏计算器

用途

用于计算交易仓位总盈亏的插件文件，可按类型和魔数进行过滤。

主函数

Profit_Position(string p_l, string type_pl, long magicNumber)

计算仓位的总盈亏。

参数：

  • p_l - 计算类型"Profit" 盈利"Loss" 亏损）

  • type_pl - 头寸类型"全部", "Buy", "Sell卖出

  • magicNumber - 按神奇数字过滤（0 = 全部）

返回：以存款货币计算的 盈利/亏损

使用示例

// 所有项目的利润总和
double profitAll = Profit_Position("Profit", "All", 0);

// 使用 magik 123 的智能交易系统买入头寸的亏损额
double lossBuy = Profit_Position("Loss", "Buy", 123);

// 卖出头寸的利润额
double profitSell = Profit_Position("Profit", "Sell", 0);

实际应用

对于交易者

  • 监控 当前结果

  • 分析 策略的有效性

  • 风险控制

针对开发人员：

  • 专家风险管理

  • 创建 交易报告

  • 执行 成交条件

功能

  • 适用 于 MetaTrader 5

  • 支持 魔数过滤

  • 以存款货币返回 金额

  • 有效 覆盖头寸

如何连接

#include <Profit_and_Loss_Positions.mqh>

// 在专家代码中使用
double currentProfit = Profit_Position("Profit", "All", 123456);

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68505

关闭订单 关闭订单

平仓和删除订单功能

Larry Williams XGBoost Onnx Larry Williams XGBoost Onnx

使用人工智能时间序列 XGBoost 采用 Larry William 的方法

修改订单 修改订单

修改未结头寸和挂单的功能

Sideways Martingale Sideways Martingale

使用 onnx AI 的马丁格尔趋势检测器