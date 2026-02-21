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仓位盈亏计算器 - 仓位盈亏计算器
用途
用于计算交易仓位总盈亏的插件文件，可按类型和魔数进行过滤。
主函数
Profit_Position(string p_l, string type_pl, long magicNumber)
计算仓位的总盈亏。
参数：
-
p_l - 计算类型 ： "Profit" （ 盈利） 或 "Loss" （ 亏损）
-
type_pl - 头寸类型 ： "全部", "Buy", "Sell卖出
-
magicNumber - 按神奇数字过滤（0 = 全部）
返回：以存款货币计算的 总 盈利/亏损
使用示例
// 所有项目的利润总和 double profitAll = Profit_Position("Profit", "All", 0); // 使用 magik 123 的智能交易系统买入头寸的亏损额 double lossBuy = Profit_Position("Loss", "Buy", 123); // 卖出头寸的利润额 double profitSell = Profit_Position("Profit", "Sell", 0);
实际应用
对于交易者
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监控 当前结果
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分析 策略的有效性
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风险控制
针对开发人员：
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专家风险管理
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创建 交易报告
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执行 成交条件
功能
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仅适用 于 MetaTrader 5
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支持 魔数过滤
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以存款货币返回 金额
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有效 覆盖头寸
如何连接
#include <Profit_and_Loss_Positions.mqh> // 在专家代码中使用 double currentProfit = Profit_Position("Profit", "All", 123456);
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68505
关闭订单
平仓和删除订单功能Larry Williams XGBoost Onnx
使用人工智能时间序列 XGBoost 采用 Larry William 的方法
修改订单
修改未结头寸和挂单的功能Sideways Martingale
使用 onnx AI 的马丁格尔趋势检测器