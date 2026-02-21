



仓位盈亏计算器 - 仓位盈亏计算器

用途

用于计算交易仓位总盈亏的插件文件，可按类型和魔数进行过滤。

主函数

Profit_Position(string p_l, string type_pl, long magicNumber)

计算仓位的总盈亏。

参数：

p_l - 计算类型 ： "Profit" （ 盈利） 或 "Loss" （ 亏损）

type_pl - 头寸类型 ： "全部", "Buy", "Sell卖出

magicNumber - 按神奇数字过滤（0 = 全部）

返回：以存款货币计算的 总 盈利/亏损

使用示例

double profitAll = Profit_Position( "Profit" , "All" , 0 ); double lossBuy = Profit_Position( "Loss" , "Buy" , 123 ); double profitSell = Profit_Position( "Profit" , "Sell" , 0 );

实际应用

对于交易者

监控 当前结果

分析 策略的有效性

风险控制

针对开发人员：

专家 风险管理

创建 交易报告

执行 成交条件

功能

仅 适用 于 MetaTrader 5

支持 魔数过滤

以存款货币 返回 金额

有效 覆盖头寸

如何连接