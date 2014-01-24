代码库部分
多时段随机振荡指标 [v04] - MetaTrader 5脚本

随机振荡指标可以被应用于任何时段, 可以高于或者低于当前图表的时段.

您可以使用所有内建 iStochastic 指标的常用参数, 唯一多出的设置是用于输入计算的第二个时段.

当指标被应用到低于当前图表时段时, 不可能显示全部数据. 在这种情况下, 依赖于所选的价格类型, 它会使用不同的方法提供最接近的数值.

两个例子:

  • timeframe_1=5 分钟, timeframe_2=1 分钟, 计算基于收盘价价格序列:

对于任何 timeframe_1 上的柱, 指标将使用 timeframe_2 最新的柱或者柱关闭时间最接近 timeframe_1 上开启时间的柱. 这样可以使柱在关闭或者尚未关闭时都能正确显示.

  • timeframe_1=5 分钟, timeframe_2=1 分钟, 基于开盘价价格序列计算:

对于任何 timeframe_1 上的柱, 指标将使用 timeframe_2 上最新的柱或者柱开启时间接近 timeframe_1 上开启时间的柱. 这样可以使柱在关闭或者尚未关闭时都能正确显示. 这里的逻辑是, 如果您选择基于柱的开启时间计算您的指标, 可能您也会在新柱开启时进行交易. 在这种情况下, 新的5-分钟柱开启时, 您只需要知道5个1分钟柱中的第一个柱开启时间的数值. 5个1分钟柱中的第二个将在计算中被忽略.

您可以把时段任意相互混合, 甚至它们之间无法同步, 例如 timeframe_1 = 5 分钟并且 timeframe_2 = 12 分钟. 指标将会保证它们能够被同步. 它的工作原理和上面的例子类似.

在 excel 表格中可以参照 MACD Histogram MTF MC 指标以获得可视化的解释.

当在时段间切换时, 需要一些时间(几秒钟)以载入价格数据. 如果指标未能显示, 请人工刷新图表.

检查源代码以切换错误信息的开关:

bool  ShowErrorMessages=false;      // 开/关用于调试的错误信息

多时段随机振荡指标

更新历史:

2010 09 26: v04

  • 优化了时段小于当前图表时段时数值的显示;
  • 把缓冲区设为 EMPTY_VALUE 而不是 0 以后: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);
  • 代码优化;
  • 从OnInit()中删除了 PLOT_DRAW_BEGIN - 继承于单时段指标;
  • 把 ArraySetAsSeries 函数移入 OnInit();

2010 09 06: v03

  • 修改 Time[] 数组中的错误, 它会导致指标不能正确绘制;

2010 08 25: v02

  • 指标首次发布;

