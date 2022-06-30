从头开始开发智能交易系统（第 9 部分）：概念上的飞跃 (II)

概述

在之前的部分里，我们创建了一个基本系统，允许在浮动窗口中使用模板。 虽然我们已完成了很多修改，但代码依旧尚未完成。 之前这样做是为了保持解释的简单，因为虽然在浮动窗口中使用模板确实相当简单，但对象的使用则要复杂得多。 故此，准备好迎接一份全新的工作吧。

事实上，相对于我们利用对象在浮动窗口里创建图表交易界面，最大的困难是 MetaTrader 5 本意并非出于此目的。 一些读者可能会说，我们可以使用标准库来创建图表交易窗口。 但我喜欢把事情复杂化，我想让每个人都能像几篇文章之前讨论的那样自行创建界面。 然而，在那篇文章中，一切都还很简单。 现在我们需要了解 MetaTrader 5 中的限制，以便绕过它们。

计划

我们需从基础开始。 以下代码的行为将符合我们的预期：

#property copyright "Daniel Jose"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

int OnInit()
{
   long id = ChartID();
   string sz0 = (string)ObjectsTotal(id, -1, -1) + (string)MathRand();
   
   ObjectCreate(id, sz0, OBJ_CHART, 0, 0, 0);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_XDISTANCE, 10);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_YDISTANCE, 10);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_XSIZE, 300);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_YSIZE, 300);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_PRICE_SCALE, false);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_DATE_SCALE, false);
   
   return INIT_SUCCEEDED;
}

int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[])
{
   return rates_total;
}





这里并无什么复杂的事情，因为影响完全符合预期。 但是 MQL5 允许您更进一步，尽管若您尝试做一些超出系统最初设计目标的事情时，可能会遇到困难。 因此，如果我们将上面的代码更改为下面的代码，事情就会变得有趣。

int OnInit () { long id = ChartID () , handle ; string sz0 = ( string ) ObjectsTotal (id, - 1 , - 1 ) + ( string ) MathRand () , sz1 = ( string ) MathRand () ; ObjectCreate (id, sz0, OBJ_CHART , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_YDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_XSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_YSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_PRICE_SCALE , false ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_DATE_SCALE , false ); handle = ObjectGetInteger (id, sz0, OBJPROP_CHART_ID ); ObjectCreate (handle, sz1, OBJ_CHART , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_XDISTANCE , 50 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_YDISTANCE , 50 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_XSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_YSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_PRICE_SCALE , false ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_DATE_SCALE , false ); ChartRedraw (handle); return INIT_SUCCEEDED ; }

我们已将高亮显示的行添加到代码之中。 如果您在图表上运行它，结果如下：





发生了什么？ 我们在图表上又放了一个图表。 我们可以在此放置任何对象，因为 MQL5 允许这样做，但这样的话优缺点兼备。 查看代码中的下一处修改，以便理解该步骤的优点。

int OnInit () { long id = ChartID (), handle; string sz0 = ( string ) ObjectsTotal (id, - 1 , - 1 ) + ( string ) MathRand (), sz1 = ( string ) MathRand (); ObjectCreate (id, sz0, OBJ_CHART , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_YDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_XSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_YSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_PRICE_SCALE , false ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_DATE_SCALE , false ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (id, sz0, OBJPROP_SELECTED , true ); handle = ObjectGetInteger (id, sz0, OBJPROP_CHART_ID ); ObjectCreate (handle, sz1, OBJ_CHART , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_XDISTANCE , 50 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_YDISTANCE , 50 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_XSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_YSIZE , 300 ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_PRICE_SCALE , false ); ObjectSetInteger (handle, sz1, OBJPROP_DATE_SCALE , false ); ChartRedraw (handle); return INIT_SUCCEEDED ; }

高亮显示的附加行产生了以下结果：





这意味着对象内的所有内容都将保留在对象内。 当我们使用浮动窗口时，这是必需的，因为这能大大简化控制逻辑。 但并非一切都是完美的：MetaTrader 5 最初并不是为此而设计的。 故此，当一个对象处于另一个对象内部时，就会出现一个问题 — 我们无法向内部对象发送事件。 为了理解这一点，我们对代码进行更多的修改。 最终代码如下：

#property copyright "Daniel Jose"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

int OnInit()
{
   long id = ChartID(), handle;
   string sz0 = (string)ObjectsTotal(id, -1, -1) + (string)MathRand(), sz1 = (string)MathRand();
   
   ObjectCreate(id, sz0, OBJ_CHART, 0, 0, 0);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_XDISTANCE, 10);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_YDISTANCE, 10);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_XSIZE, 300);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_YSIZE, 300);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_PRICE_SCALE, false);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_DATE_SCALE, false);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_SELECTABLE, true);
   ObjectSetInteger(id, sz0, OBJPROP_SELECTED, true);
   
   handle = ObjectGetInteger(id, sz0, OBJPROP_CHART_ID);
   
   ObjectCreate(handle, sz1, OBJ_CHART, 0, 0, 0);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_XDISTANCE, 50);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_YDISTANCE, 50);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_XSIZE, 300);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_YSIZE, 300);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_PRICE_SCALE, false);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_DATE_SCALE, false);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_SELECTABLE, true);
   ObjectSetInteger(handle, sz1, OBJPROP_SELECTED, true);
   
   ChartRedraw(handle);
   
   return INIT_SUCCEEDED;
}

int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[])
{
   return rates_total;
}

void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
{
   if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
      Print(sparam);
}

此处是在平台中运行该代码的结果：





请注意，当我们单击内部对象时，实际上是在单击外部对象，这就是事情变得复杂的所在。 但程序员总是努力成为解决问题的专家：你必须解决问题才能得到想要的结果。 通过运用相关知识，我们将构建该系统，从而在浮动窗口中创建图表交易，并确保其功能正常，且具有个性化外观。

在该规划过程中，还有最后一个阶段。 虽然这一部分对于现代计算机来说并不那么尖锐，但它仍然需要加以考虑：处理时间的优化。 该问题与处理器必须执行的操作数量有关，而非与处理信息所需的时间有关。 拟议中的浮动窗口系统包含四个对象，它们应该能够响应您的动作从而四处移动。 相应地，在观察窗口中的任何信息都将会受到窗口自身修改的影响。 至少图表交易会增加对象的数目。 虽然没有相应的计算成本，但代码变得令人不快，似乎优化得很差劲。 我们可以简单地添加一个控制系统，如此来解决问题。 但有一个更优雅的建议。 虽然它看起来更耗时、更费力，但实际上减少了所需维护和操控的对象数量。





实现

首先，我们把浮动窗口的创建过程分为几个步骤，以便支持代码重用。 接下来，我们将在 C_ChartFloating 对象类中创建两个新函数：

bool StageLocal01( string sz0, ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT , int Scale = - 1 ) { m_LimitX = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); m_LimitY = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (m_MaxCounter >= def_MaxFloating) return false ; CreateBarTitle(); CreateCaption(sz0); CreateBtnMaxMin(); CreateRegion(TimeFrame, Scale); m_Win[m_MaxCounter].handle = ObjectGetInteger(Terminal.Get_ID(), m_Win[m_MaxCounter].szRegionChart, OBJPROP_CHART_ID); return true ; } void StageLocal02( int x, int y, int w, int h) { y = (y < 0 ? m_MaxCounter * def_SizeBarCaption : y); m_Win[m_MaxCounter].PosX = - 1 ; m_Win[m_MaxCounter].PosY = - 1 ; m_Win[m_MaxCounter].PosX_Minimized = m_Win[m_MaxCounter].PosX_Maximized = x; m_Win[m_MaxCounter].PosY_Minimized = m_Win[m_MaxCounter].PosY_Maximized = y; SetDimension(w, h, true , m_MaxCounter); SetPosition(x, y, m_MaxCounter); ChartRedraw (m_Win[m_MaxCounter].handle); m_MaxCounter++; }

添加浮动窗口的新代码如下所示：

bool AddIndicator( string sz0, int x = 0 , int y = - 1 , int w = 300 , int h = 200 , ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT , int Scale = - 1 ) { if (!StageLocal01(sz0, TimeFrame, Scale)) return false; ChartApplyTemplate (m_Win[m_MaxCounter].handle, sz0 + ".tpl" ); m_Win[m_MaxCounter].szVLine = ( string ) ObjectsTotal (Terminal.Get_ID(), - 1 , - 1 ) + ( string ) MathRand (); ObjectCreate (m_Win[m_MaxCounter].handle, m_Win[m_MaxCounter].szVLine, OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (m_Win[m_MaxCounter].handle, m_Win[m_MaxCounter].szVLine, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); StageLocal02(x, y, w, h); return true ; }

这不会影响已组装完毕的系统，但提供了更佳功能。 注意高亮显示的行：现在我们将创建一个函数来使用我们的 IDE。 开头如下图所示：

bool Add_RAD_IDE( string sz0, int x, int y, int w, int h) { if (!StageLocal01(sz0, PERIOD_CURRENT , - 1 )) return false ; StageLocal02(x, y, w, h); return true ; }

请注意，高亮显示的行与我们在前面的代码中所用的行相同。 即，我们正在重用代码，只有我们需要调整的地方才会不同。 现在我们可以通知我们的系统，我们已经有了管理 IDE 的工具。 我们修改 C_TemplateChart 对象类来实现这一点。 下面的代码精准示意了函数中将要修改的内容，因此从现在起，我们就可致力于利用 IDE 实现一个浮动窗口，因为所有必要的支持都将正常工作。

void AddTemplate( void ) { if (h == 0 ) { SetBase(m_Params.Param[TEMPLATE], (bIsSymbol ? m_Params.Param[TEMPLATE] : _Symbol ), timeframe, i, w); if (! ChartApplyTemplate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Params.Param[TEMPLATE] + ".tpl" )) if (bIsSymbol) ChartApplyTemplate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, "Default.tpl" ); } if (m_Params.Param[TEMPLATE] == def_NameTemplateRAD) { if ((h > 0 ) && (w > 0 )) Add_RAD_IDE(m_Params.Param[TEMPLATE], 0 , - 1 , w, h); else { C_Chart_IDE::Create(GetIdSubWinEA()); m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine = "" ; } } else { if ((w > 0 ) && (h > 0 )) AddIndicator(m_Params.Param[TEMPLATE], 0 , - 1 , w, h, timeframe, i); else { m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine = ( string ) ObjectsTotal (Terminal.Get_ID(), - 1 , - 1 ) + ( string ) MathRand (); ObjectCreate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine, OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); } } }

我们看看如何配置代码，令其尽可能灵活。 这也会防止系统变成弗兰肯斯坦（Frankenstein）。 当我们修改代码时，请始终记住这一点 — 不需要从头编写代码，也不需要多次验证相同的内容。 始终尝试只验证一次。 然后，您可以在进行新测试之前尽可能多地使用和探索这些内容。 因此，系统就会在良好的前提下成长，而代码将随着时间的推移保持可连贯性和可扩展性。

如果您现在运行该系统，它将在图表上显示一些内容。 但我们至少需要它来显示我们之前编写的界面。 因此，我们需要很对代码进行额外的修改。 现在我们有以下代码：

bool Add_RAD_IDE( string sz0, int x, int y, int w, int h) { if (!StageLocal01(sz0, PERIOD_CURRENT , - 1 )) return false ; ChartApplyTemplate (m_Win[m_MaxCounter].handle, "\\Files\\Chart Trade\\IDE.tpl" ); StageLocal02(x, y, w, h); return true ; }

以下是应用程序发布的结果：





如果能够访问模板中的对象（模板加载在上面代码中高亮显示的行中），那将是非常良好和漂亮的。 然而，这是不可能的。 此处有一个重要的细节：我们只应创建将被操纵的对象，来替代我们之前研究时那样创建对象！ 当我们必须移动窗口时，这将节省大量的处理时间。 我们还遇到另一个问题，但我们先要解决处理问题，并令系统正常工作。 实际上，这部分已经完成了，只需做一些调整即可。

我们从修改类之间的继承序列开始。 我们不得不如此做，因为我们没有多重继承，所以新结构将如下所示：





但这种变更不应该引起关注：继承序列的变更根本不会修改代码，但会令其近乎就绪。 已变更的部分在下面代码中会高亮显示。

bool Add_RAD_IDE( string sz0, int x, int y, int w, int h) { if ((w <= 0) || (h <= 0)) return false; if (!StageLocal01(sz0, PERIOD_CURRENT , - 1 )) return false ; ChartApplyTemplate (m_Win[m_MaxCounter].handle, "\\Files\\Chart Trade\\IDE.tpl" ); StageLocal02(x, y, w, h); return true ; } void AddTemplate( void ) { if (h == 0 ) { SetBase(m_Params.Param[TEMPLATE], (bIsSymbol ? m_Params.Param[TEMPLATE] : _Symbol ), timeframe, i, w); if (! ChartApplyTemplate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Params.Param[TEMPLATE] + ".tpl" )) if (bIsSymbol) ChartApplyTemplate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, "Default.tpl" ); } if (m_Params.Param[TEMPLATE] == def_NameTemplateRAD) { C_Chart_IDE::Create(Add_RAD_IDE(m_Params.Param[TEMPLATE], 0, -1, w, h)); m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine = "" ; } else { if ((w > 0 ) && (h > 0 )) AddIndicator(m_Params.Param[TEMPLATE], 0 , - 1 , w, h, timeframe, i); else { m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine = ( string ) ObjectsTotal (Terminal.Get_ID(), - 1 , - 1 ) + ( string ) MathRand (); ObjectCreate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine, OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); } } } bool Create( bool bFloat ) { m_CountObject = 0 ; if ((m_fp = FileOpen ( "Chart Trade\\IDE.tpl" , FILE_BIN | FILE_READ )) == INVALID_HANDLE ) return false ; FileReadInteger (m_fp, SHORT_VALUE ); for (m_CountObject = eRESULT; m_CountObject <= eEDIT_STOP; m_CountObject++) m_ArrObject[m_CountObject].szName = "" ; m_SubWindow = ((m_IsFloating = bFloat) ? 0 : GetIdSubWinEA()); m_szLine = "" ; while (m_szLine != "</chart>" ) { if (!FileReadLine()) return false ; if (m_szLine == "<object>" ) { if (!FileReadLine()) return false ; if (m_szLine == "type" ) { if (m_szValue == "102" ) if (!LoopCreating( OBJ_LABEL )) return false ; if (m_szValue == "103" ) if (!LoopCreating( OBJ_BUTTON )) return false ; if (m_szValue == "106" ) if (!LoopCreating( OBJ_BITMAP_LABEL )) return false ; if (m_szValue == "107" ) if (!LoopCreating( OBJ_EDIT )) return false ; if (m_szValue == "110" ) if (!LoopCreating( OBJ_RECTANGLE_LABEL )) return false ; } } } FileClose (m_fp); DispatchMessage( CHARTEVENT_CHART_CHANGE , 0 , 0 , szMsgIDE[eLABEL_SYMBOL]); return true ; } bool LoopCreating( ENUM_OBJECT type) { #define macro_SetInteger(A, B) ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, A, B) #define macro_SetString(A, B) ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, A, B) int c0; bool b0; string sz0 = m_szValue; while (m_szLine != "</object>" ) if (!FileReadLine()) return false ; else { if (m_szLine == "name" ) { b0 = false ; StringToUpper (m_szValue); for (c0 = eRESULT; (c0 <= eEDIT_STOP) && (!(b0 = (m_szValue == szMsgIDE[c0]))); c0++); if (!b0 && m_IsFloating) return true ; else c0 = (b0 ? c0 : m_CountObject); m_ArrObject[c0].szName = StringFormat ( "%s%04s>%s" , def_HeaderMSG, sz0, m_szValue); }

这也许看起来很奇怪。 但这里并无什么复杂的东西。 请记住，当我们不用浮动窗口时，系统已经能够处理 IDE 中运行的事件。 但因为那扇浮动窗口，我们必须重建一切。 然而，我们不必从头开始做这件事 — 我们将修改现有代码，以便在正确的位置加入 IDE。 我们只需要添加接收事件的对象。 这些更改令我们明白，是需要创建所有元素，亦或只需要创建其中的一部分。

在这些修改之后，在图表上我们就有了 IDE 信息。 但是 IDE 对象会造成真正的混乱，因为这些对象与浮动窗口并无关联。 现在就需要解决这个问题。

首先，我们需要得到浮动窗口在图表上的位置。 知道对象在窗口里的呈现点位置就足够了。 但由于坚持面向对象编程，我们需要做一些修改，尽管主要结果是下面的代码。

struct IDE_Struct { int X, Y, Index; bool IsMaximized; }; class C_ChartFloating { void SetPosition( const int X, const int Y, const int c0) { if (c0 == m_IDEStruct.Index) { m_IDEStruct.X = m_Win[c0].PosX + 3 ; m_IDEStruct.Y = m_Win[c0].PosY + def_SizeBarCaption + 3 ; m_IDEStruct.IsMaximized = m_Win[c0].IsMaximized; } } inline IDE_Struct GetIDE_Struct( void ) const { return m_IDEStruct; } bool Add_RAD_IDE( string sz0, int x, int y, int w, int h) { if ((w <= 0 ) || (h <= 0 )) return false ; if (!StageLocal01(sz0, PERIOD_CURRENT , - 1 )) return false ; ChartApplyTemplate (m_Win[m_MaxCounter].handle, "\\Files\\Chart Trade\\IDE.tpl" ); m_IDEStruct.Index = m_MaxCounter; StageLocal02(x, y, w, h); return true ; } }

由于解决方案关注于一个窗口 — 我们的图表交易者 — 在这一点之后，没有必要让事情变得更复杂。 现在，我们可在窗口中正确定位对象，至少最初如此。 这是在以下函数中完成的。

void Resize( int x) { for ( int c0 = 0 ; c0 < m_CountObject; c0++) if (m_IsFloating) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, OBJPROP_XDISTANCE , GetIDE_Struct().X + m_ArrObject[c0].iPosX); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, OBJPROP_YDISTANCE , GetIDE_Struct().Y + m_ArrObject[c0].iPosY); } else ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, OBJPROP_XDISTANCE , x + m_ArrObject[c0].iPosX); };

上述函数可提供对象的正确初始定位，结果如下所示：





除了正确的初始定位之外，对象已经可以对事件做出反应。 然而，该系统仍然存在漏洞，需要修复。 此处是我们要修改的第一件事：





如您所见，窗口已最小化，但对象仍保留在屏幕上。 这是因为对象不在窗口区域内（我曾在前面解释了原因）。 故在我们继续之前，需要先修复它。 这可以通过如下所示的简单代码来完成修改：

void Resize( int x) { for ( int c0 = 0 ; c0 < m_CountObject; c0++) if (m_IsFloating) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, OBJPROP_XDISTANCE , GetIDE_Struct().X + m_ArrObject[c0].iPosX + (GetIDE_Struct().IsMaximized ? 0 : Terminal.GetWidth()) ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, OBJPROP_YDISTANCE , GetIDE_Struct().Y + m_ArrObject[c0].iPosY + (GetIDE_Struct().IsMaximized ? 0 : Terminal.GetHeight()) ); } else ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_ArrObject[c0].szName, OBJPROP_XDISTANCE , x + m_ArrObject[c0].iPosX); };

结果如下:

现在，我们来修复移动的问题。 可以由以下代码解决此问题

void DispatchMessage( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { static double AccumulatedRoof = 0.0 ; bool b0; double d0; static int px = - 1 , py = - 1 ; C_ChartFloating::DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); if (m_CountObject < eEDIT_STOP) return ; switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : if ((GetIDE_Struct().X != px) || (GetIDE_Struct().Y != py)) { px = GetIDE_Struct().X; py = GetIDE_Struct().Y; Resize(- 1 ); } break ;

最终结果如下：





结束语

看看编程有多棒：我们从一个问题开始，然后，在不对代码进行重大更改的情况下，我们一个接一个地解决了问题，最后我们用尽可能少的代码编写出工作代码。

重要！如果您在图表交易背景上看到奇怪的信息，这是由于 MT5 的更新 3228，它会令用到 clrNONE 颜色的对象不透明。 可利用附带的 IDE 文件修复此问题。



