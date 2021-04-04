SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / R Factor Broker FPMarkets
Raphael Minato

R Factor Broker FPMarkets

Raphael Minato
0 inceleme
Güvenilirlik
237 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 205%
FPMarkets-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 393
Kârla kapanan işlemler:
3 538 (65.60%)
Zararla kapanan işlemler:
1 855 (34.40%)
En iyi işlem:
41.01 AUD
En kötü işlem:
-87.57 AUD
Brüt kâr:
2 784.84 AUD (157 048 pips)
Brüt zarar:
-2 474.02 AUD (118 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (20.15 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
65.16 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
42.21%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.17
Alış işlemleri:
2 255 (41.81%)
Satış işlemleri:
3 138 (58.19%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.06 AUD
Ortalama kâr:
0.79 AUD
Ortalama zarar:
-1.33 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-93.50 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.90 AUD (3)
Aylık büyüme:
-2.14%
Yıllık tahmin:
-25.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.24 AUD
Maksimum:
143.50 AUD (30.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.79% (126.63 AUD)
Varlığa göre:
19.14% (86.31 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.r 687
EURCAD.r 660
EURUSD.r 620
GBPUSD.r 608
USDCAD.r 572
EURAUD.r 568
EURGBP.r 399
EURJPY.r 262
USDJPY.r 227
USDCHF.r 186
XAUUSD.r 120
XAUAUD.r 97
GBPCAD.r 95
GBPAUD.r 92
XAUEUR.r 84
EURSGD.r 57
NZDCHF.r 16
EURCHF.r 11
GBPCHF.r 11
AUDCHF.r 11
CADCHF.r 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.r 14
EURCAD.r -7
EURUSD.r 1
GBPUSD.r 297
USDCAD.r -22
EURAUD.r -32
EURGBP.r -7
EURJPY.r -14
USDJPY.r -2
USDCHF.r -12
XAUUSD.r 36
XAUAUD.r 4
GBPCAD.r -3
GBPAUD.r -17
XAUEUR.r 15
EURSGD.r -2
NZDCHF.r -3
EURCHF.r -2
GBPCHF.r -2
AUDCHF.r -3
CADCHF.r -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.r 8.3K
EURCAD.r 6K
EURUSD.r 2.5K
GBPUSD.r 4.8K
USDCAD.r 3.5K
EURAUD.r 4.3K
EURGBP.r 2.5K
EURJPY.r 2.1K
USDJPY.r 1K
USDCHF.r -72
XAUUSD.r 3.9K
XAUAUD.r 2.1K
GBPCAD.r 396
GBPAUD.r -1.4K
XAUEUR.r 2.4K
EURSGD.r 286
NZDCHF.r -199
EURCHF.r -91
GBPCHF.r -118
AUDCHF.r -189
CADCHF.r -244
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.01 AUD
En kötü işlem: -88 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.15 AUD
Maksimum ardışık zarar: -93.50 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi  !!

**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading

R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.

It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200

R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.

It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!

Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:

Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
İnceleme yok
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 01:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 02:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.04 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.04 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 01:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.06 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.07.06 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.13 01:01
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 2.49% of days out of 763 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.12 18:14
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.12 18:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.25 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.11 01:22
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.64% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.10 23:07
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
R Factor Broker FPMarkets
Ayda 30 USD
205%
0
0
USD
1.1K
AUD
237
100%
5 393
65%
7%
1.12
0.06
AUD
27%
1:400
