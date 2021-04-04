SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / R Factor Broker FPMarkets
Raphael Minato

R Factor Broker FPMarkets

Raphael Minato
0 avis
Fiabilité
237 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 205%
FPMarkets-Live
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 393
Bénéfice trades:
3 538 (65.60%)
Perte trades:
1 855 (34.40%)
Meilleure transaction:
41.01 AUD
Pire transaction:
-87.57 AUD
Bénéfice brut:
2 784.84 AUD (157 048 pips)
Perte brute:
-2 474.02 AUD (118 137 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (20.15 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.16 AUD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
7.06%
Charge de dépôt maximale:
42.21%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.17
Longs trades:
2 255 (41.81%)
Courts trades:
3 138 (58.19%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.06 AUD
Bénéfice moyen:
0.79 AUD
Perte moyenne:
-1.33 AUD
Pertes consécutives maximales:
11 (-93.50 AUD)
Perte consécutive maximale:
-130.90 AUD (3)
Croissance mensuelle:
-2.30%
Prévision annuelle:
-25.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.24 AUD
Maximal:
143.50 AUD (30.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.79% (126.63 AUD)
Par fonds propres:
19.14% (86.31 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.r 687
EURCAD.r 660
EURUSD.r 620
GBPUSD.r 608
USDCAD.r 572
EURAUD.r 568
EURGBP.r 399
EURJPY.r 262
USDJPY.r 227
USDCHF.r 186
XAUUSD.r 120
XAUAUD.r 97
GBPCAD.r 95
GBPAUD.r 92
XAUEUR.r 84
EURSGD.r 57
NZDCHF.r 16
EURCHF.r 11
GBPCHF.r 11
AUDCHF.r 11
CADCHF.r 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.r 14
EURCAD.r -7
EURUSD.r 1
GBPUSD.r 297
USDCAD.r -22
EURAUD.r -32
EURGBP.r -7
EURJPY.r -14
USDJPY.r -2
USDCHF.r -12
XAUUSD.r 36
XAUAUD.r 4
GBPCAD.r -3
GBPAUD.r -17
XAUEUR.r 15
EURSGD.r -2
NZDCHF.r -3
EURCHF.r -2
GBPCHF.r -2
AUDCHF.r -3
CADCHF.r -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.r 8.3K
EURCAD.r 6K
EURUSD.r 2.5K
GBPUSD.r 4.8K
USDCAD.r 3.5K
EURAUD.r 4.3K
EURGBP.r 2.5K
EURJPY.r 2.1K
USDJPY.r 1K
USDCHF.r -72
XAUUSD.r 3.9K
XAUAUD.r 2.1K
GBPCAD.r 396
GBPAUD.r -1.4K
XAUEUR.r 2.4K
EURSGD.r 286
NZDCHF.r -199
EURCHF.r -91
GBPCHF.r -118
AUDCHF.r -189
CADCHF.r -244
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.01 AUD
Pire transaction: -88 AUD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +20.15 AUD
Perte consécutive maximale: -93.50 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hi  !!

**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading

R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.

It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200

R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.

It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!

Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:

Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
Aucun avis
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 01:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 02:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.04 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.04 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 01:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.06 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.07.06 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.13 01:01
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 2.49% of days out of 763 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.12 18:14
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.12 18:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.25 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.11 01:22
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.64% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.10 23:07
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
R Factor Broker FPMarkets
30 USD par mois
205%
0
0
USD
1.1K
AUD
237
100%
5 393
65%
7%
1.12
0.06
AUD
27%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.