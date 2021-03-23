SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Samurai Katana
Hiroaki Takahashi

Samurai Katana

Hiroaki Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
236 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 68%
XMTrading-Real 34
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 006
Kârla kapanan işlemler:
3 987 (56.90%)
Zararla kapanan işlemler:
3 019 (43.09%)
En iyi işlem:
170 739.00 JPY
En kötü işlem:
-79 245.00 JPY
Brüt kâr:
18 464 189.00 JPY (1 070 944 pips)
Brüt zarar:
-17 658 897.00 JPY (954 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (12 886.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
318 657.00 JPY (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
80.10%
Maks. mevduat yükü:
17.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
3 362 (47.99%)
Satış işlemleri:
3 644 (52.01%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
114.94 JPY
Ortalama kâr:
4 631.10 JPY
Ortalama zarar:
-5 849.25 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-195 878.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-195 878.00 JPY (20)
Aylık büyüme:
-0.96%
Yıllık tahmin:
-14.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
160 916.00 JPY
Maksimum:
951 984.00 JPY (57.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.13% (498 585.00 JPY)
Varlığa göre:
36.75% (214 378.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY. 3983
EURUSD. 1392
GBPUSD. 1004
EURJPY. 136
GOLD. 114
AUDUSD. 95
GBPJPY. 70
USDCAD. 67
USDCHF. 46
AUDJPY. 45
AUDNZD. 18
AUDCAD. 14
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. 4
GBPCHF. 3
NZDJPY. 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY. 5K
EURUSD. 2K
GBPUSD. -917
EURJPY. 42
GOLD. 1.4K
AUDUSD. 151
GBPJPY. -131
USDCAD. -68
USDCHF. 22
AUDJPY. -312
AUDNZD. -14
AUDCAD. -86
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. -24
GBPCHF. -28
NZDJPY. 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY. 77K
EURUSD. 20K
GBPUSD. 5.2K
EURJPY. -1K
GOLD. 26K
AUDUSD. 801
GBPJPY. -4.9K
USDCAD. -1.9K
USDCHF. 1.2K
AUDJPY. -2.6K
AUDNZD. -123
AUDCAD. -406
CHFJPY. 503
EURCAD. 394
GBPCAD. -816
GBPCHF. -341
NZDJPY. 66
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170 739.00 JPY
En kötü işlem: -79 245 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +12 886.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -195 878.00 JPY

15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可

