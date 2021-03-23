- Büyüme
İşlemler:
7 006
Kârla kapanan işlemler:
3 987 (56.90%)
Zararla kapanan işlemler:
3 019 (43.09%)
En iyi işlem:
170 739.00 JPY
En kötü işlem:
-79 245.00 JPY
Brüt kâr:
18 464 189.00 JPY (1 070 944 pips)
Brüt zarar:
-17 658 897.00 JPY (954 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (12 886.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
318 657.00 JPY (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
80.10%
Maks. mevduat yükü:
17.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
3 362 (47.99%)
Satış işlemleri:
3 644 (52.01%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
114.94 JPY
Ortalama kâr:
4 631.10 JPY
Ortalama zarar:
-5 849.25 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-195 878.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-195 878.00 JPY (20)
Aylık büyüme:
-0.96%
Yıllık tahmin:
-14.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
160 916.00 JPY
Maksimum:
951 984.00 JPY (57.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.13% (498 585.00 JPY)
Varlığa göre:
36.75% (214 378.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.
|3983
|EURUSD.
|1392
|GBPUSD.
|1004
|EURJPY.
|136
|GOLD.
|114
|AUDUSD.
|95
|GBPJPY.
|70
|USDCAD.
|67
|USDCHF.
|46
|AUDJPY.
|45
|AUDNZD.
|18
|AUDCAD.
|14
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|4
|GBPCHF.
|3
|NZDJPY.
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.
|5K
|EURUSD.
|2K
|GBPUSD.
|-917
|EURJPY.
|42
|GOLD.
|1.4K
|AUDUSD.
|151
|GBPJPY.
|-131
|USDCAD.
|-68
|USDCHF.
|22
|AUDJPY.
|-312
|AUDNZD.
|-14
|AUDCAD.
|-86
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|-24
|GBPCHF.
|-28
|NZDJPY.
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.
|77K
|EURUSD.
|20K
|GBPUSD.
|5.2K
|EURJPY.
|-1K
|GOLD.
|26K
|AUDUSD.
|801
|GBPJPY.
|-4.9K
|USDCAD.
|-1.9K
|USDCHF.
|1.2K
|AUDJPY.
|-2.6K
|AUDNZD.
|-123
|AUDCAD.
|-406
|CHFJPY.
|503
|EURCAD.
|394
|GBPCAD.
|-816
|GBPCHF.
|-341
|NZDJPY.
|66
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +170 739.00 JPY
En kötü işlem: -79 245 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +12 886.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -195 878.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 34" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可
Ayda 33 USD
68%
0
0
USD
USD
1.3M
JPY
JPY
236
99%
7 006
56%
80%
1.04
114.94
JPY
JPY
63%
1:500