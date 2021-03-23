- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
7 000
Bénéfice trades:
3 984 (56.91%)
Perte trades:
3 016 (43.09%)
Meilleure transaction:
170 739.00 JPY
Pire transaction:
-79 245.00 JPY
Bénéfice brut:
18 433 286.00 JPY (1 069 196 pips)
Perte brute:
-17 639 873.00 JPY (952 607 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (12 886.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
318 657.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
80.10%
Charge de dépôt maximale:
17.14%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
3 359 (47.99%)
Courts trades:
3 641 (52.01%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
113.34 JPY
Bénéfice moyen:
4 626.83 JPY
Perte moyenne:
-5 848.76 JPY
Pertes consécutives maximales:
20 (-195 878.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-195 878.00 JPY (20)
Croissance mensuelle:
-2.17%
Prévision annuelle:
-26.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
160 916.00 JPY
Maximal:
951 984.00 JPY (57.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.13% (498 585.00 JPY)
Par fonds propres:
36.75% (214 378.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY.
|3978
|EURUSD.
|1392
|GBPUSD.
|1004
|EURJPY.
|136
|GOLD.
|113
|AUDUSD.
|95
|GBPJPY.
|70
|USDCAD.
|67
|USDCHF.
|46
|AUDJPY.
|45
|AUDNZD.
|18
|AUDCAD.
|14
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|4
|GBPCHF.
|3
|NZDJPY.
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY.
|4.8K
|EURUSD.
|2K
|GBPUSD.
|-917
|EURJPY.
|42
|GOLD.
|1.5K
|AUDUSD.
|151
|GBPJPY.
|-131
|USDCAD.
|-68
|USDCHF.
|22
|AUDJPY.
|-312
|AUDNZD.
|-14
|AUDCAD.
|-86
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|-24
|GBPCHF.
|-28
|NZDJPY.
|2
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY.
|76K
|EURUSD.
|20K
|GBPUSD.
|5.2K
|EURJPY.
|-1K
|GOLD.
|27K
|AUDUSD.
|801
|GBPJPY.
|-4.9K
|USDCAD.
|-1.9K
|USDCHF.
|1.2K
|AUDJPY.
|-2.6K
|AUDNZD.
|-123
|AUDCAD.
|-406
|CHFJPY.
|503
|EURCAD.
|394
|GBPCAD.
|-816
|GBPCHF.
|-341
|NZDJPY.
|66
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +170 739.00 JPY
Pire transaction: -79 245 JPY
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +12 886.00 JPY
Perte consécutive maximale: -195 878.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 34" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可
Aucun avis
