Signaux / MetaTrader 4 / Samurai Katana
Hiroaki Takahashi

Samurai Katana

Hiroaki Takahashi
0 avis
Fiabilité
236 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2021 67%
XMTrading-Real 34
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 000
Bénéfice trades:
3 984 (56.91%)
Perte trades:
3 016 (43.09%)
Meilleure transaction:
170 739.00 JPY
Pire transaction:
-79 245.00 JPY
Bénéfice brut:
18 433 286.00 JPY (1 069 196 pips)
Perte brute:
-17 639 873.00 JPY (952 607 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (12 886.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
318 657.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
80.10%
Charge de dépôt maximale:
17.14%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
3 359 (47.99%)
Courts trades:
3 641 (52.01%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
113.34 JPY
Bénéfice moyen:
4 626.83 JPY
Perte moyenne:
-5 848.76 JPY
Pertes consécutives maximales:
20 (-195 878.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-195 878.00 JPY (20)
Croissance mensuelle:
-2.17%
Prévision annuelle:
-26.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
160 916.00 JPY
Maximal:
951 984.00 JPY (57.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.13% (498 585.00 JPY)
Par fonds propres:
36.75% (214 378.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY. 3978
EURUSD. 1392
GBPUSD. 1004
EURJPY. 136
GOLD. 113
AUDUSD. 95
GBPJPY. 70
USDCAD. 67
USDCHF. 46
AUDJPY. 45
AUDNZD. 18
AUDCAD. 14
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. 4
GBPCHF. 3
NZDJPY. 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY. 4.8K
EURUSD. 2K
GBPUSD. -917
EURJPY. 42
GOLD. 1.5K
AUDUSD. 151
GBPJPY. -131
USDCAD. -68
USDCHF. 22
AUDJPY. -312
AUDNZD. -14
AUDCAD. -86
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. -24
GBPCHF. -28
NZDJPY. 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY. 76K
EURUSD. 20K
GBPUSD. 5.2K
EURJPY. -1K
GOLD. 27K
AUDUSD. 801
GBPJPY. -4.9K
USDCAD. -1.9K
USDCHF. 1.2K
AUDJPY. -2.6K
AUDNZD. -123
AUDCAD. -406
CHFJPY. 503
EURCAD. 394
GBPCAD. -816
GBPCHF. -341
NZDJPY. 66
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +170 739.00 JPY
Pire transaction: -79 245 JPY
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +12 886.00 JPY
Perte consécutive maximale: -195 878.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 34" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可

Aucun avis
2025.05.21 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 05:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 21:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 21:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 08:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 12:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 07:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1478 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Samurai Katana
33 USD par mois
67%
0
0
USD
1.2M
JPY
236
99%
7 000
56%
80%
1.04
113.34
JPY
63%
1:500
Copier

