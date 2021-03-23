- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 006
Profit Trade:
3 987 (56.90%)
Loss Trade:
3 019 (43.09%)
Best Trade:
170 739.00 JPY
Worst Trade:
-79 245.00 JPY
Profitto lordo:
18 464 189.00 JPY (1 070 944 pips)
Perdita lorda:
-17 658 897.00 JPY (954 056 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (12 886.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
318 657.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
80.10%
Massimo carico di deposito:
17.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
3 362 (47.99%)
Short Trade:
3 644 (52.01%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
114.94 JPY
Profitto medio:
4 631.10 JPY
Perdita media:
-5 849.25 JPY
Massime perdite consecutive:
20 (-195 878.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-195 878.00 JPY (20)
Crescita mensile:
-1.05%
Previsione annuale:
-13.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
160 916.00 JPY
Massimale:
951 984.00 JPY (57.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.13% (498 585.00 JPY)
Per equità:
36.75% (214 378.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.
|3983
|EURUSD.
|1392
|GBPUSD.
|1004
|EURJPY.
|136
|GOLD.
|114
|AUDUSD.
|95
|GBPJPY.
|70
|USDCAD.
|67
|USDCHF.
|46
|AUDJPY.
|45
|AUDNZD.
|18
|AUDCAD.
|14
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|4
|GBPCHF.
|3
|NZDJPY.
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.
|5K
|EURUSD.
|2K
|GBPUSD.
|-917
|EURJPY.
|42
|GOLD.
|1.4K
|AUDUSD.
|151
|GBPJPY.
|-131
|USDCAD.
|-68
|USDCHF.
|22
|AUDJPY.
|-312
|AUDNZD.
|-14
|AUDCAD.
|-86
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|-24
|GBPCHF.
|-28
|NZDJPY.
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.
|77K
|EURUSD.
|20K
|GBPUSD.
|5.2K
|EURJPY.
|-1K
|GOLD.
|26K
|AUDUSD.
|801
|GBPJPY.
|-4.9K
|USDCAD.
|-1.9K
|USDCHF.
|1.2K
|AUDJPY.
|-2.6K
|AUDNZD.
|-123
|AUDCAD.
|-406
|CHFJPY.
|503
|EURCAD.
|394
|GBPCAD.
|-816
|GBPCHF.
|-341
|NZDJPY.
|66
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +170 739.00 JPY
Worst Trade: -79 245 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +12 886.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -195 878.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 34" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可
