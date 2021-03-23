SegnaliSezioni
Hiroaki Takahashi

0 recensioni
Affidabilità
236 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2021 68%
XMTrading-Real 34
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 006
Profit Trade:
3 987 (56.90%)
Loss Trade:
3 019 (43.09%)
Best Trade:
170 739.00 JPY
Worst Trade:
-79 245.00 JPY
Profitto lordo:
18 464 189.00 JPY (1 070 944 pips)
Perdita lorda:
-17 658 897.00 JPY (954 056 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (12 886.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
318 657.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
80.10%
Massimo carico di deposito:
17.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
3 362 (47.99%)
Short Trade:
3 644 (52.01%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
114.94 JPY
Profitto medio:
4 631.10 JPY
Perdita media:
-5 849.25 JPY
Massime perdite consecutive:
20 (-195 878.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-195 878.00 JPY (20)
Crescita mensile:
-1.05%
Previsione annuale:
-13.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
160 916.00 JPY
Massimale:
951 984.00 JPY (57.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.13% (498 585.00 JPY)
Per equità:
36.75% (214 378.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY. 3983
EURUSD. 1392
GBPUSD. 1004
EURJPY. 136
GOLD. 114
AUDUSD. 95
GBPJPY. 70
USDCAD. 67
USDCHF. 46
AUDJPY. 45
AUDNZD. 18
AUDCAD. 14
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. 4
GBPCHF. 3
NZDJPY. 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY. 5K
EURUSD. 2K
GBPUSD. -917
EURJPY. 42
GOLD. 1.4K
AUDUSD. 151
GBPJPY. -131
USDCAD. -68
USDCHF. 22
AUDJPY. -312
AUDNZD. -14
AUDCAD. -86
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. -24
GBPCHF. -28
NZDJPY. 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY. 77K
EURUSD. 20K
GBPUSD. 5.2K
EURJPY. -1K
GOLD. 26K
AUDUSD. 801
GBPJPY. -4.9K
USDCAD. -1.9K
USDCHF. 1.2K
AUDJPY. -2.6K
AUDNZD. -123
AUDCAD. -406
CHFJPY. 503
EURCAD. 394
GBPCAD. -816
GBPCHF. -341
NZDJPY. 66
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +170 739.00 JPY
Worst Trade: -79 245 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +12 886.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -195 878.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 34" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可

2025.05.21 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 05:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 21:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 21:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 08:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 12:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 07:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1478 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Samurai Katana
33USD al mese
68%
0
0
USD
1.3M
JPY
236
99%
7 006
56%
80%
1.04
114.94
JPY
63%
1:500
Copia

