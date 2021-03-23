- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 443
Прибыльных трейдов:
4 212 (56.59%)
Убыточных трейдов:
3 231 (43.41%)
Лучший трейд:
170 739.00 JPY
Худший трейд:
-79 245.00 JPY
Общая прибыль:
19 406 892.00 JPY (1 203 459 pips)
Общий убыток:
-18 479 376.00 JPY (1 045 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (12 886.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
318 657.00 JPY (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
80.10%
Макс. загрузка депозита:
26.37%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
3 619 (48.62%)
Коротких трейдов:
3 824 (51.38%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
124.62 JPY
Средняя прибыль:
4 607.52 JPY
Средний убыток:
-5 719.40 JPY
Макс. серия проигрышей:
20 (-195 878.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-195 878.00 JPY (20)
Прирост в месяц:
6.34%
Годовой прогноз:
74.38%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
160 916.00 JPY
Максимальная:
951 984.00 JPY (57.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.13% (498 585.00 JPY)
По эквити:
36.75% (214 378.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.
|4318
|EURUSD.
|1417
|GBPUSD.
|1004
|GOLD.
|191
|EURJPY.
|136
|AUDUSD.
|95
|GBPJPY.
|70
|USDCAD.
|67
|USDCHF.
|46
|AUDJPY.
|45
|AUDNZD.
|18
|AUDCAD.
|14
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|4
|GBPCHF.
|3
|NZDJPY.
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.
|5.9K
|EURUSD.
|2K
|GBPUSD.
|-917
|GOLD.
|1.6K
|EURJPY.
|42
|AUDUSD.
|151
|GBPJPY.
|-131
|USDCAD.
|-68
|USDCHF.
|22
|AUDJPY.
|-312
|AUDNZD.
|-14
|AUDCAD.
|-86
|CHFJPY.
|9
|EURCAD.
|5
|GBPCAD.
|-24
|GBPCHF.
|-28
|NZDJPY.
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.
|103K
|EURUSD.
|22K
|GBPUSD.
|5.2K
|GOLD.
|41K
|EURJPY.
|-1K
|AUDUSD.
|801
|GBPJPY.
|-4.9K
|USDCAD.
|-1.9K
|USDCHF.
|1.2K
|AUDJPY.
|-2.6K
|AUDNZD.
|-123
|AUDCAD.
|-406
|CHFJPY.
|503
|EURCAD.
|394
|GBPCAD.
|-816
|GBPCHF.
|-341
|NZDJPY.
|66
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +170 739.00 JPY
Худший трейд: -79 245 JPY
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +12 886.00 JPY
Макс. убыток в серии: -195 878.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 34" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可
Нет отзывов
