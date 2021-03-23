СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Samurai Katana
Hiroaki Takahashi

Samurai Katana

Hiroaki Takahashi
0 отзывов
Надежность
249 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2021 83%
XMTrading-Real 34
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 443
Прибыльных трейдов:
4 212 (56.59%)
Убыточных трейдов:
3 231 (43.41%)
Лучший трейд:
170 739.00 JPY
Худший трейд:
-79 245.00 JPY
Общая прибыль:
19 406 892.00 JPY (1 203 459 pips)
Общий убыток:
-18 479 376.00 JPY (1 045 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (12 886.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
318 657.00 JPY (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
80.10%
Макс. загрузка депозита:
26.37%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
3 619 (48.62%)
Коротких трейдов:
3 824 (51.38%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
124.62 JPY
Средняя прибыль:
4 607.52 JPY
Средний убыток:
-5 719.40 JPY
Макс. серия проигрышей:
20 (-195 878.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-195 878.00 JPY (20)
Прирост в месяц:
6.34%
Годовой прогноз:
74.38%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
160 916.00 JPY
Максимальная:
951 984.00 JPY (57.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.13% (498 585.00 JPY)
По эквити:
36.75% (214 378.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY. 4318
EURUSD. 1417
GBPUSD. 1004
GOLD. 191
EURJPY. 136
AUDUSD. 95
GBPJPY. 70
USDCAD. 67
USDCHF. 46
AUDJPY. 45
AUDNZD. 18
AUDCAD. 14
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. 4
GBPCHF. 3
NZDJPY. 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY. 5.9K
EURUSD. 2K
GBPUSD. -917
GOLD. 1.6K
EURJPY. 42
AUDUSD. 151
GBPJPY. -131
USDCAD. -68
USDCHF. 22
AUDJPY. -312
AUDNZD. -14
AUDCAD. -86
CHFJPY. 9
EURCAD. 5
GBPCAD. -24
GBPCHF. -28
NZDJPY. 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY. 103K
EURUSD. 22K
GBPUSD. 5.2K
GOLD. 41K
EURJPY. -1K
AUDUSD. 801
GBPJPY. -4.9K
USDCAD. -1.9K
USDCHF. 1.2K
AUDJPY. -2.6K
AUDNZD. -123
AUDCAD. -406
CHFJPY. 503
EURCAD. 394
GBPCAD. -816
GBPCHF. -341
NZDJPY. 66
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +170 739.00 JPY
Худший трейд: -79 245 JPY
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +12 886.00 JPY
Макс. убыток в серии: -195 878.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 34" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

15種ロジック入ってます。トレンドとレンジも対応可

Нет отзывов
2025.05.21 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 05:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 21:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 21:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 08:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 12:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 07:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1478 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Samurai Katana
33 USD в месяц
83%
0
0
USD
124K
JPY
249
99%
7 443
56%
80%
1.05
124.62
JPY
63%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.