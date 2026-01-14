SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hilmand
Shoukat Khan

Hilmand

Shoukat Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
21 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (19.23%)
En iyi işlem:
21.58 USD
En kötü işlem:
-7.07 USD
Brüt kâr:
182.74 USD (15 800 pips)
Brüt zarar:
-20.44 USD (2 041 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (99.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.49 USD (13)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
22.68%
Maks. mevduat yükü:
6.12%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
11.79
Alış işlemleri:
5 (19.23%)
Satış işlemleri:
21 (80.77%)
Kâr faktörü:
8.94
Beklenen getiri:
6.24 USD
Ortalama kâr:
8.70 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.77 USD (2)
Aylık büyüme:
19.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.77 USD (1.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.59% (13.77 USD)
Varlığa göre:
9.50% (86.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.58 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +99.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
95 daha fazla...
Please follow my signal as I have 15 years of trading experience plus 3 years of experience algo trading development. Results speak for itself. 
İnceleme yok
2026.01.15 21:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
