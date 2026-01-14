- Прирост
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
21 (77.77%)
Убыточных трейдов:
6 (22.22%)
Лучший трейд:
21.58 USD
Худший трейд:
-7.07 USD
Общая прибыль:
182.74 USD (15 800 pips)
Общий убыток:
-20.70 USD (2 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (99.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.49 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
22.68%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
11.77
Длинных трейдов:
6 (22.22%)
Коротких трейдов:
21 (77.78%)
Профит фактор:
8.83
Мат. ожидание:
6.00 USD
Средняя прибыль:
8.70 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.77 USD (2)
Прирост в месяц:
19.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.77 USD (1.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.59% (13.77 USD)
По эквити:
9.50% (86.30 USD)
Лучший трейд: +21.58 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +99.49 USD
Макс. убыток в серии: -13.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Please follow my signal as I have 15 years of trading experience plus 3 years of experience algo trading development. Results speak for itself.
