Сигналы / MetaTrader 5 / Hilmand
Shoukat Khan

Hilmand

Shoukat Khan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
21 (77.77%)
Убыточных трейдов:
6 (22.22%)
Лучший трейд:
21.58 USD
Худший трейд:
-7.07 USD
Общая прибыль:
182.74 USD (15 800 pips)
Общий убыток:
-20.70 USD (2 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (99.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.49 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
22.68%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
11.77
Длинных трейдов:
6 (22.22%)
Коротких трейдов:
21 (77.78%)
Профит фактор:
8.83
Мат. ожидание:
6.00 USD
Средняя прибыль:
8.70 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.77 USD (2)
Прирост в месяц:
19.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.77 USD (1.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.59% (13.77 USD)
По эквити:
9.50% (86.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.58 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +99.49 USD
Макс. убыток в серии: -13.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29541
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 95...
Please follow my signal as I have 15 years of trading experience plus 3 years of experience algo trading development. Results speak for itself. 
Нет отзывов
2026.01.15 21:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hilmand
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
27
77%
23%
8.82
6.00
USD
9%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.