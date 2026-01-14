SignaleKategorien
Shoukat Khan

Hilmand

Shoukat Khan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
21 (80.76%)
Verlusttrades:
5 (19.23%)
Bester Trade:
21.58 USD
Schlechtester Trade:
-7.07 USD
Bruttoprofit:
182.74 USD (15 800 pips)
Bruttoverlust:
-20.44 USD (2 041 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (99.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.49 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading-Aktivität:
22.68%
Max deposit load:
6.12%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
11.79
Long-Positionen:
5 (19.23%)
Short-Positionen:
21 (80.77%)
Profit-Faktor:
8.94
Mathematische Gewinnerwartung:
6.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-13.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.77 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.18%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13.77 USD (1.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.59% (13.77 USD)
Kapital:
9.50% (86.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.58 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
noch 95 ...
Please follow my signal as I have 15 years of trading experience plus 3 years of experience algo trading development. Results speak for itself. 
Keine Bewertungen
2026.01.15 21:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
