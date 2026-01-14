- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
21 (80.76%)
損失トレード:
5 (19.23%)
ベストトレード:
21.58 USD
最悪のトレード:
-7.07 USD
総利益:
182.74 USD (15 800 pips)
総損失:
-20.44 USD (2 041 pips)
最大連続の勝ち:
13 (99.49 USD)
最大連続利益:
99.49 USD (13)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
22.68%
最大入金額:
6.12%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
11.79
長いトレード:
5 (19.23%)
短いトレード:
21 (80.77%)
プロフィットファクター:
8.94
期待されたペイオフ:
6.24 USD
平均利益:
8.70 USD
平均損失:
-4.09 USD
最大連続の負け:
2 (-13.77 USD)
最大連続損失:
-13.77 USD (2)
月間成長:
19.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.77 USD (1.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.59% (13.77 USD)
エクイティによる:
9.50% (86.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.58 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +99.49 USD
最大連続損失: -13.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
Please follow my signal as I have 15 years of trading experience plus 3 years of experience algo trading development. Results speak for itself.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
19%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
26
80%
23%
8.94
6.24
USD
USD
9%
1:500