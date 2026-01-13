SinyallerBölümler
Johansen Kennedy Kurniawan

Monmonbot

Johansen Kennedy Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 6%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.65 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.77 USD (433 pips)
Brüt zarar:
-0.90 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.77 USD (9)
Sharpe oranı:
9.66
Alım-satım etkinliği:
25.82%
Maks. mevduat yükü:
10.75%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
16.83
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
5.30
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
0.23 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.09% (0.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3
USDJPY 3
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 149
USDJPY 140
EURUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.65 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 889
Exness-MT5Real7
0.80 × 56
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.13 × 365
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real8
1.23 × 323
Exness-MT5Real12
1.48 × 83
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.29 × 316
Exness-MT5Real
3.76 × 41
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
4.00 × 50
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
VantageInternational-Live
6.19 × 142
9 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.14 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
