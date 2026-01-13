- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.65 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
4.77 USD (433 pips)
Perda bruta:
-0.90 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (4.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.77 USD (9)
Índice de Sharpe:
9.66
Atividade de negociação:
25.82%
Depósito máximo carregado:
10.75%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
16.83
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
5.30
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
0.53 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
6.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.23 USD
Máximo:
0.23 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.09% (0.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|140
|EURUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.65 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +4.77 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 889
|
Exness-MT5Real7
|0.80 × 56
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.13 × 365
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 323
|
Exness-MT5Real12
|1.48 × 83
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.29 × 316
|
Exness-MT5Real
|3.76 × 41
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|4.00 × 50
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
|
VantageInternational-Live
|6.19 × 142
Sem comentários
