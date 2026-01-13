- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.65 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
4.77 USD (433 pips)
毛利亏损:
-0.90 USD
最大连续赢利:
9 (4.77 USD)
最大连续盈利:
4.77 USD (9)
夏普比率:
9.66
交易活动:
25.82%
最大入金加载:
10.75%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
16.83
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
5.30
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
0.53 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
6.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.23 USD
最大值:
0.23 USD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
1.09% (0.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|140
|EURUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.65 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +4.77 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 889
|
Exness-MT5Real7
|0.80 × 56
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.13 × 365
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 323
|
Exness-MT5Real12
|1.48 × 83
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.29 × 316
|
Exness-MT5Real
|3.76 × 41
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|4.00 × 50
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
|
VantageInternational-Live
|6.19 × 142
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1200 USD
6%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
100%
9
100%
26%
5.29
0.53
USD
USD
1%
1:500