- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.65 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
4.77 USD (433 pips)
총 손실:
-0.90 USD
연속 최대 이익:
9 (4.77 USD)
연속 최대 이익:
4.77 USD (9)
샤프 비율:
9.66
거래 활동:
25.82%
최대 입금량:
10.75%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
16.83
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
5.30
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
0.53 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
6.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.23 USD
최대한의:
0.23 USD (0.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
1.09% (0.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|140
|EURUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.65 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +4.77 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 889
|
Exness-MT5Real7
|0.80 × 56
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.13 × 365
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 323
|
Exness-MT5Real12
|1.48 × 83
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.29 × 316
|
Exness-MT5Real
|3.76 × 41
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|4.00 × 50
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
|
VantageInternational-Live
|6.19 × 142
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1200 USD
6%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
100%
9
100%
26%
5.29
0.53
USD
USD
1%
1:500