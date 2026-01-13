- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.65 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.77 USD (433 pips)
Общий убыток:
-0.90 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (4.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.77 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
9.66
Торговая активность:
25.82%
Макс. загрузка депозита:
10.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
16.83
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
5.30
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
0.53 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
6.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.23 USD
Максимальная:
0.23 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.09% (0.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|140
|EURUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.65 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 889
|
Exness-MT5Real7
|0.80 × 56
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.13 × 365
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 323
|
Exness-MT5Real12
|1.48 × 83
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.29 × 316
|
Exness-MT5Real
|3.76 × 41
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|4.00 × 50
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
|
VantageInternational-Live
|6.19 × 142
Нет отзывов
