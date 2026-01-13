СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Monmonbot
Johansen Kennedy Kurniawan

Monmonbot

Johansen Kennedy Kurniawan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1200 USD в месяц
прирост с 2026 6%
Exness-MT5Real8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.65 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.77 USD (433 pips)
Общий убыток:
-0.90 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (4.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.77 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
9.66
Торговая активность:
25.82%
Макс. загрузка депозита:
10.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
16.83
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
5.30
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
0.53 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
6.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.23 USD
Максимальная:
0.23 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.09% (0.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 3
USDJPY 3
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 149
USDJPY 140
EURUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.65 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 889
Exness-MT5Real7
0.80 × 56
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.13 × 365
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real8
1.23 × 323
Exness-MT5Real12
1.48 × 83
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.29 × 316
Exness-MT5Real
3.76 × 41
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
4.00 × 50
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
VantageInternational-Live
6.19 × 142
еще 9...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.14 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Monmonbot
1200 USD в месяц
6%
0
0
USD
64
USD
1
100%
9
100%
26%
5.29
0.53
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.