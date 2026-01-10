SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THE STABLE GROWTH
Andhika Nugroho

THE STABLE GROWTH

Andhika Nugroho
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.41 USD (5 221 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (12.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.14 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Stable growth. 
2026.01.10 02:45
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.10 02:45
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
