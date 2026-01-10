信号部分
信号 / MetaTrader 5 / THE STABLE GROWTH
Andhika Nugroho

THE STABLE GROWTH

Andhika Nugroho
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
10.78 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
12.41 USD (5 221 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
3 (12.41 USD)
最大连续盈利:
12.41 USD (3)
夏普比率:
0.88
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.14 USD
平均利润:
4.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.78 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +12.41 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

Stable growth. 
没有评论
2026.01.10 02:45
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.10 02:45
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
