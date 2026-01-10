- Прирост
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
12.41 USD (5 221 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (12.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.41 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.14 USD
Средняя прибыль:
4.14 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|5.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +10.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +12.41 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Stable growth.
Нет отзывов