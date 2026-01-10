СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THE STABLE GROWTH
Andhika Nugroho

THE STABLE GROWTH

Andhika Nugroho
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
12.41 USD (5 221 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (12.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.41 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.14 USD
Средняя прибыль:
4.14 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +12.41 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Stable growth. 
Нет отзывов
2026.01.10 02:45
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.10 02:45
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика