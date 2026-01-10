- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
10.78 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
12.41 USD (5 221 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (12.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.41 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.14 USD
Lucro médio:
4.14 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|3
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|12
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|5.2K
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +12.41 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Stable growth.
Sem comentários