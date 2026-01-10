シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THE STABLE GROWTH
Andhika Nugroho

THE STABLE GROWTH

Andhika Nugroho
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
3 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
10.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
12.41 USD (5 221 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
3 (12.41 USD)
最大連続利益:
12.41 USD (3)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.14 USD
平均利益:
4.14 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Stable growth. 
レビューなし
2026.01.10 02:45
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.10 02:45
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
