İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
18 (25.35%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (74.65%)
En iyi işlem:
50.49 USD
En kötü işlem:
-14.41 USD
Brüt kâr:
231.33 USD (1 934 225 pips)
Brüt zarar:
-195.39 USD (855 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (68.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
57.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
30 (42.25%)
Satış işlemleri:
41 (57.75%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
12.85 USD
Ortalama zarar:
-3.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-25.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.07 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.35%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.14 USD
Maksimum:
103.35 USD (93.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|57
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|-55
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY
|-869
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.49 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +68.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.53 × 194
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5-2
|0.94 × 16
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.12 × 956
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
Weltrade-Real
|5.41 × 17
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
Coinexx-Live
|10.90 × 40
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
0%
0
0
USD
USD
236
USD
USD
30
97%
71
25%
100%
1.18
0.51
USD
USD
0%
1:200