Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 3 VantageFX-Live 0.13 × 8 TradeMaxGlobal-Live 0.19 × 190 Darwinex-Live 0.32 × 19 Exness-MT5Real5 0.53 × 194 Alpari-MT5 0.58 × 26 Eightcap-Live 0.85 × 61 ICMarkets-MT5-2 0.94 × 16 ICMarkets-MT5 1.72 × 18 ICMarketsSC-MT5 1.93 × 42 Pepperstone-MT5-Live01 2.12 × 956 RealmsTech-Live 2.46 × 13 AdmiralMarkets-Live 3.30 × 77 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 4.00 × 1 Weltrade-Real 5.41 × 17 Ava-Real 1-MT5 5.67 × 3 XMGlobal-MT5 7.33 × 6 XMGlobal-MT5 2 7.63 × 8 RoboForex-Pro 9.00 × 1 RoboForex-MetaTrader 5 9.33 × 9 ForexTimeFXTM-Live02 10.60 × 15 Coinexx-Live 10.90 × 40 AmanaCapital-Live 13.00 × 5