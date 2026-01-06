SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo pepperstone
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo pepperstone

Andrey Kolesnik
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
18 (25.35%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (74.65%)
En iyi işlem:
50.49 USD
En kötü işlem:
-14.41 USD
Brüt kâr:
231.33 USD (1 934 225 pips)
Brüt zarar:
-195.39 USD (855 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (68.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
57.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
30 (42.25%)
Satış işlemleri:
41 (57.75%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
12.85 USD
Ortalama zarar:
-3.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-25.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.07 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.35%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.14 USD
Maksimum:
103.35 USD (93.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 57
USDJPY 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 91
USDJPY -55
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.1M
USDJPY -869
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.49 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +68.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Darwinex-Live
0.32 × 19
Exness-MT5Real5
0.53 × 194
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5-2
0.94 × 16
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.12 × 956
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
Weltrade-Real
5.41 × 17
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
İnceleme yok
2026.01.06 01:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
