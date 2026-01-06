- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
18 (25.35%)
Loss Trade:
53 (74.65%)
Best Trade:
50.49 USD
Worst Trade:
-14.41 USD
Profitto lordo:
231.33 USD (1 934 225 pips)
Perdita lorda:
-195.39 USD (855 727 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (68.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.61 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
57.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
30 (42.25%)
Short Trade:
41 (57.75%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
12.85 USD
Perdita media:
-3.69 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-25.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.07 USD (5)
Crescita mensile:
-0.35%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.14 USD
Massimale:
103.35 USD (93.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|57
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|-55
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY
|-869
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.49 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +68.61 USD
Massima perdita consecutiva: -25.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.53 × 194
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5-2
|0.94 × 16
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.12 × 956
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
Weltrade-Real
|5.41 × 17
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
Coinexx-Live
|10.90 × 40
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
0%
0
0
USD
USD
236
USD
USD
30
97%
71
25%
100%
1.18
0.51
USD
USD
0%
1:200