SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo pepperstone
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo pepperstone

Andrey Kolesnik
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
18 (25.35%)
Loss Trade:
53 (74.65%)
Best Trade:
50.49 USD
Worst Trade:
-14.41 USD
Profitto lordo:
231.33 USD (1 934 225 pips)
Perdita lorda:
-195.39 USD (855 727 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (68.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.61 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
57.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
30 (42.25%)
Short Trade:
41 (57.75%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
12.85 USD
Perdita media:
-3.69 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-25.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.07 USD (5)
Crescita mensile:
-0.35%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.14 USD
Massimale:
103.35 USD (93.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 57
USDJPY 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 91
USDJPY -55
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.1M
USDJPY -869
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.49 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +68.61 USD
Massima perdita consecutiva: -25.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Darwinex-Live
0.32 × 19
Exness-MT5Real5
0.53 × 194
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5-2
0.94 × 16
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.12 × 956
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
Weltrade-Real
5.41 × 17
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.06 01:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bitcoin Chudo pepperstone
777USD al mese
0%
0
0
USD
236
USD
30
97%
71
25%
100%
1.18
0.51
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.