- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
18 (25.35%)
損失トレード:
53 (74.65%)
ベストトレード:
50.49 USD
最悪のトレード:
-14.41 USD
総利益:
231.33 USD (1 934 225 pips)
総損失:
-195.39 USD (855 727 pips)
最大連続の勝ち:
2 (68.61 USD)
最大連続利益:
68.61 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
56.67%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
30 (42.25%)
短いトレード:
41 (57.75%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
12.85 USD
平均損失:
-3.69 USD
最大連続の負け:
12 (-25.29 USD)
最大連続損失:
-45.07 USD (5)
月間成長:
-0.35%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.14 USD
最大の:
103.35 USD (93.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|57
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|-55
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY
|-869
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.49 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +68.61 USD
最大連続損失: -25.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.53 × 194
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5-2
|0.94 × 16
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.12 × 955
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
Weltrade-Real
|5.06 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
Coinexx-Live
|10.90 × 40
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
レビューなし
