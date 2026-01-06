シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo pepperstone
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo pepperstone

Andrey Kolesnik
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  777  USD  per  でコピー
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
18 (25.35%)
損失トレード:
53 (74.65%)
ベストトレード:
50.49 USD
最悪のトレード:
-14.41 USD
総利益:
231.33 USD (1 934 225 pips)
総損失:
-195.39 USD (855 727 pips)
最大連続の勝ち:
2 (68.61 USD)
最大連続利益:
68.61 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
56.67%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
30 (42.25%)
短いトレード:
41 (57.75%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
12.85 USD
平均損失:
-3.69 USD
最大連続の負け:
12 (-25.29 USD)
最大連続損失:
-45.07 USD (5)
月間成長:
-0.35%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.14 USD
最大の:
103.35 USD (93.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 57
USDJPY 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 91
USDJPY -55
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.1M
USDJPY -869
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.49 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +68.61 USD
最大連続損失: -25.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Darwinex-Live
0.32 × 19
Exness-MT5Real5
0.53 × 194
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5-2
0.94 × 16
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.12 × 955
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
Weltrade-Real
5.06 × 16
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
レビューなし
2026.01.06 01:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
