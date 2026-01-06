- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
18 (25.35%)
Verlusttrades:
53 (74.65%)
Bester Trade:
50.49 USD
Schlechtester Trade:
-14.41 USD
Bruttoprofit:
231.33 USD (1 934 225 pips)
Bruttoverlust:
-195.39 USD (855 727 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (68.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.61 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
56.69%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
30 (42.25%)
Short-Positionen:
41 (57.75%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-25.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.07 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.35%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
93.14 USD
Maximaler:
103.35 USD (93.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|57
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|-55
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY
|-869
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +50.49 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.53 × 194
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5-2
|0.94 × 16
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.12 × 955
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
Weltrade-Real
|5.06 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
Coinexx-Live
|10.90 × 40
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
