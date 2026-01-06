SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo pepperstone
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo pepperstone

Andrey Kolesnik
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 777 USD pro Monat kopieren
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
18 (25.35%)
Verlusttrades:
53 (74.65%)
Bester Trade:
50.49 USD
Schlechtester Trade:
-14.41 USD
Bruttoprofit:
231.33 USD (1 934 225 pips)
Bruttoverlust:
-195.39 USD (855 727 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (68.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.61 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
56.69%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
30 (42.25%)
Short-Positionen:
41 (57.75%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-25.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.07 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.35%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
93.14 USD
Maximaler:
103.35 USD (93.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 57
USDJPY 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 91
USDJPY -55
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
USDJPY -869
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.49 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Darwinex-Live
0.32 × 19
Exness-MT5Real5
0.53 × 194
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5-2
0.94 × 16
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.12 × 955
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
Weltrade-Real
5.06 × 16
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
Keine Bewertungen
2026.01.06 01:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
