SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo pepperstone
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo pepperstone

Andrey Kolesnik
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 777 USD par mois
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
71
Bénéfice trades:
18 (25.35%)
Perte trades:
53 (74.65%)
Meilleure transaction:
50.49 USD
Pire transaction:
-14.41 USD
Bénéfice brut:
231.33 USD (1 934 225 pips)
Perte brute:
-195.39 USD (855 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (68.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.61 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
57.41%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
30 (42.25%)
Courts trades:
41 (57.75%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
12.85 USD
Perte moyenne:
-3.69 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-25.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.35%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
93.14 USD
Maximal:
103.35 USD (93.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 57
USDJPY 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 91
USDJPY -55
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
USDJPY -869
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.49 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +68.61 USD
Perte consécutive maximale: -25.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Darwinex-Live
0.32 × 19
Exness-MT5Real5
0.53 × 194
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5-2
0.94 × 16
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.12 × 956
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
Weltrade-Real
5.41 × 17
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.06 01:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bitcoin Chudo pepperstone
777 USD par mois
0%
0
0
USD
236
USD
30
97%
71
25%
100%
1.18
0.51
USD
0%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.