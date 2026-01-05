- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
32.37 USD
En kötü işlem:
-93.32 USD
Brüt kâr:
72.55 USD (181 pips)
Brüt zarar:
-113.57 USD (1 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (46.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.23 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
9.29%
Maks. mevduat yükü:
14.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
2 (20.00%)
Satış işlemleri:
8 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-4.10 USD
Ortalama kâr:
14.51 USD
Ortalama zarar:
-22.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.32 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.02 USD
Maksimum:
93.32 USD (4.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.63% (93.71 USD)
Varlığa göre:
9.11% (182.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|54
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|-3
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-5
|CHFJPY
|-94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|77
|AUDCAD
|70
|CADJPY
|6
|AUDNZD
|28
|AUDJPY
|-21
|NZDJPY
|-16
|CHFJPY
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.37 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarkets-MT5-2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 153
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.56 × 466
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 2223
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 308
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5606
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 471
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 116
