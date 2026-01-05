SinaisSeções
Nguyen An Nguyen

A7910016

Nguyen An Nguyen
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
5 (50.00%)
Negociações com perda:
5 (50.00%)
Melhor negociação:
32.37 USD
Pior negociação:
-93.32 USD
Lucro bruto:
72.55 USD (181 pips)
Perda bruta:
-113.57 USD (1 086 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (46.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.23 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
9.29%
Depósito máximo carregado:
14.06%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.44
Negociações longas:
2 (20.00%)
Negociações curtas:
8 (80.00%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-4.10 USD
Lucro médio:
14.51 USD
Perda média:
-22.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-10.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.32 USD (1)
Crescimento mensal:
-2.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.02 USD
Máximo:
93.32 USD (4.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.63% (93.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.11% (182.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 54
AUDCAD 10
CADJPY -3
AUDNZD 2
AUDJPY -5
NZDJPY -5
CHFJPY -94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 77
AUDCAD 70
CADJPY 6
AUDNZD 28
AUDJPY -21
NZDJPY -16
CHFJPY -1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.37 USD
Pior negociação: -93 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +46.23 USD
Máxima perda consecutiva: -10.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarkets-MT5-2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.54 × 153
ForexClub-MT5 Real Server
0.56 × 466
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 2223
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.66 × 308
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5606
Exness-MT5Real8
0.76 × 471
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 116
93 mais ...
Sem comentários
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
