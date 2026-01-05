- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
5 (50.00%)
損失トレード:
5 (50.00%)
ベストトレード:
32.37 USD
最悪のトレード:
-93.32 USD
総利益:
72.55 USD (181 pips)
総損失:
-113.57 USD (1 086 pips)
最大連続の勝ち:
4 (46.23 USD)
最大連続利益:
46.23 USD (4)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
9.29%
最大入金額:
14.06%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.44
長いトレード:
2 (20.00%)
短いトレード:
8 (80.00%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-4.10 USD
平均利益:
14.51 USD
平均損失:
-22.71 USD
最大連続の負け:
4 (-10.31 USD)
最大連続損失:
-93.32 USD (1)
月間成長:
-2.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.02 USD
最大の:
93.32 USD (4.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.63% (93.71 USD)
エクイティによる:
9.11% (182.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|54
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|-3
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-5
|CHFJPY
|-94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|77
|AUDCAD
|70
|CADJPY
|6
|AUDNZD
|28
|AUDJPY
|-21
|NZDJPY
|-16
|CHFJPY
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.37 USD
最悪のトレード: -93 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +46.23 USD
最大連続損失: -10.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarkets-MT5-2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 153
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.56 × 466
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 2223
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 308
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5606
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 471
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 116
