Nguyen An Nguyen

A7910016

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
32.37 USD
Worst Trade:
-93.32 USD
Profitto lordo:
72.55 USD (181 pips)
Perdita lorda:
-113.57 USD (1 086 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (46.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
9.29%
Massimo carico di deposito:
14.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-4.10 USD
Profitto medio:
14.51 USD
Perdita media:
-22.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.32 USD (1)
Crescita mensile:
-2.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.02 USD
Massimale:
93.32 USD (4.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.63% (93.71 USD)
Per equità:
9.11% (182.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 54
AUDCAD 10
CADJPY -3
AUDNZD 2
AUDJPY -5
NZDJPY -5
CHFJPY -94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 77
AUDCAD 70
CADJPY 6
AUDNZD 28
AUDJPY -21
NZDJPY -16
CHFJPY -1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.37 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.23 USD
Massima perdita consecutiva: -10.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarkets-MT5-2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.54 × 153
ForexClub-MT5 Real Server
0.56 × 466
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 2223
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.66 × 308
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5606
Exness-MT5Real8
0.76 × 471
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 116
Non ci sono recensioni
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A7910016
30USD al mese
-2%
0
0
USD
1.9K
USD
1
100%
10
50%
9%
0.63
-4.10
USD
9%
1:500
Copia

