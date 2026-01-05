- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
5 (50.00%)
손실 거래:
5 (50.00%)
최고의 거래:
32.37 USD
최악의 거래:
-93.32 USD
총 수익:
72.55 USD (181 pips)
총 손실:
-113.57 USD (1 086 pips)
연속 최대 이익:
4 (46.23 USD)
연속 최대 이익:
46.23 USD (4)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
9.29%
최대 입금량:
14.06%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
2 (20.00%)
숏(주식차입매도):
8 (80.00%)
수익 요인:
0.64
기대수익:
-4.10 USD
평균 이익:
14.51 USD
평균 손실:
-22.71 USD
연속 최대 손실:
4 (-10.31 USD)
연속 최대 손실:
-93.32 USD (1)
월별 성장률:
-2.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.02 USD
최대한의:
93.32 USD (4.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.63% (93.71 USD)
자본금별:
9.11% (182.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|54
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|-3
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-5
|CHFJPY
|-94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|77
|AUDCAD
|70
|CADJPY
|6
|AUDNZD
|28
|AUDJPY
|-21
|NZDJPY
|-16
|CHFJPY
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.37 USD
최악의 거래: -93 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +46.23 USD
연속 최대 손실: -10.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarkets-MT5-2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 153
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.56 × 466
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 2223
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 308
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5606
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 471
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 116
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
100%
10
50%
9%
0.63
-4.10
USD
USD
9%
1:500