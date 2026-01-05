SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold King HFm
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 319%
HFMarketsGlobal-Live1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
181 (39.60%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (60.39%)
En iyi işlem:
2 864.50 USD
En kötü işlem:
-754.10 USD
Brüt kâr:
15 301.17 USD (2 408 278 pips)
Brüt zarar:
-9 229.54 USD (2 819 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (327.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 465.80 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
221 (48.36%)
Satış işlemleri:
236 (51.64%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
13.29 USD
Ortalama kâr:
84.54 USD
Ortalama zarar:
-33.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-338.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 462.90 USD (11)
Aylık büyüme:
129.95%
Yıllık tahmin:
1 576.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.10 USD
Maksimum:
2 045.13 USD (40.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.98% (494.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 172
USA30 96
GER40 93
USDJPYr 89
JPN225 6
JP225.F 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 6.1K
USA30 -49
GER40 17
USDJPYr -12
JPN225 0
JP225.F 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 91K
USA30 -503K
GER40 13K
USDJPYr -2K
JPN225 -6.5K
JP225.F -3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 864.50 USD
En kötü işlem: -754 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +327.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

📏 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  • ✅ Risk always remains proportional

  • ✅ No emotional over-trading

  • ✅ Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline

2026.01.05 00:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold King HFm
Ayda 30 USD
319%
0
0
USD
4.3K
USD
48
0%
457
39%
100%
1.65
13.29
USD
100%
1:100
