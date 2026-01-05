- Büyüme
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
181 (39.60%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (60.39%)
En iyi işlem:
2 864.50 USD
En kötü işlem:
-754.10 USD
Brüt kâr:
15 301.17 USD (2 408 278 pips)
Brüt zarar:
-9 229.54 USD (2 819 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (327.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 465.80 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
221 (48.36%)
Satış işlemleri:
236 (51.64%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
13.29 USD
Ortalama kâr:
84.54 USD
Ortalama zarar:
-33.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-338.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 462.90 USD (11)
Aylık büyüme:
129.95%
Yıllık tahmin:
1 576.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.10 USD
Maksimum:
2 045.13 USD (40.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.98% (494.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|172
|USA30
|96
|GER40
|93
|USDJPYr
|89
|JPN225
|6
|JP225.F
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|6.1K
|USA30
|-49
|GER40
|17
|USDJPYr
|-12
|JPN225
|0
|JP225.F
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|91K
|USA30
|-503K
|GER40
|13K
|USDJPYr
|-2K
|JPN225
|-6.5K
|JP225.F
|-3.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +2 864.50 USD
En kötü işlem: -754 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +327.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
📏 Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
0.01 lot = $1,000
0.10 lot = $10,000
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
✅ Risk always remains proportional
✅ No emotional over-trading
✅ Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
