Emmanuel Enenche

Gold King HFm

Emmanuel Enenche
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 319%
HFMarketsGlobal-Live1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
181 (39.60%)
Loss Trade:
276 (60.39%)
Best Trade:
2 864.50 USD
Worst Trade:
-754.10 USD
Profitto lordo:
15 301.17 USD (2 408 278 pips)
Perdita lorda:
-9 229.54 USD (2 819 565 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (327.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 465.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.84%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
221 (48.36%)
Short Trade:
236 (51.64%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
13.29 USD
Profitto medio:
84.54 USD
Perdita media:
-33.44 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-338.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 462.90 USD (11)
Crescita mensile:
129.95%
Previsione annuale:
1 576.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.10 USD
Massimale:
2 045.13 USD (40.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.98% (494.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 172
USA30 96
GER40 93
USDJPYr 89
JPN225 6
JP225.F 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 6.1K
USA30 -49
GER40 17
USDJPYr -12
JPN225 0
JP225.F 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 91K
USA30 -503K
GER40 13K
USDJPYr -2K
JPN225 -6.5K
JP225.F -3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 864.50 USD
Worst Trade: -754 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +327.34 USD
Massima perdita consecutiva: -338.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

📏 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  • ✅ Risk always remains proportional

  • ✅ No emotional over-trading

  • ✅ Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline

Non ci sono recensioni
2026.01.05 00:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.