СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold King HFm
Emmanuel Enenche

Gold King HFm

Emmanuel Enenche
0 отзывов
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 319%
HFMarketsGlobal-Live1
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
181 (39.60%)
Убыточных трейдов:
276 (60.39%)
Лучший трейд:
2 864.50 USD
Худший трейд:
-754.10 USD
Общая прибыль:
15 301.17 USD (2 408 278 pips)
Общий убыток:
-9 229.54 USD (2 819 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (327.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 465.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
221 (48.36%)
Коротких трейдов:
236 (51.64%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
13.29 USD
Средняя прибыль:
84.54 USD
Средний убыток:
-33.44 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-338.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 462.90 USD (11)
Прирост в месяц:
129.95%
Годовой прогноз:
1 576.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.10 USD
Максимальная:
2 045.13 USD (40.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.98% (494.40 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 172
USA30 96
GER40 93
USDJPYr 89
JPN225 6
JP225.F 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 6.1K
USA30 -49
GER40 17
USDJPYr -12
JPN225 0
JP225.F 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 91K
USA30 -503K
GER40 13K
USDJPYr -2K
JPN225 -6.5K
JP225.F -3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 864.50 USD
Худший трейд: -754 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +327.34 USD
Макс. убыток в серии: -338.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

📏 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  • ✅ Risk always remains proportional

  • ✅ No emotional over-trading

  • ✅ Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline

Нет отзывов
2026.01.05 00:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold King HFm
30 USD в месяц
319%
0
0
USD
4.3K
USD
48
0%
457
39%
100%
1.65
13.29
USD
100%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.