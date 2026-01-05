- Прирост
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики.
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
181 (39.60%)
Убыточных трейдов:
276 (60.39%)
Лучший трейд:
2 864.50 USD
Худший трейд:
-754.10 USD
Общая прибыль:
15 301.17 USD (2 408 278 pips)
Общий убыток:
-9 229.54 USD (2 819 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (327.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 465.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
221 (48.36%)
Коротких трейдов:
236 (51.64%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
13.29 USD
Средняя прибыль:
84.54 USD
Средний убыток:
-33.44 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-338.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 462.90 USD (11)
Прирост в месяц:
129.95%
Годовой прогноз:
1 576.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.10 USD
Максимальная:
2 045.13 USD (40.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.98% (494.40 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|172
|USA30
|96
|GER40
|93
|USDJPYr
|89
|JPN225
|6
|JP225.F
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|6.1K
|USA30
|-49
|GER40
|17
|USDJPYr
|-12
|JPN225
|0
|JP225.F
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|91K
|USA30
|-503K
|GER40
|13K
|USDJPYr
|-2K
|JPN225
|-6.5K
|JP225.F
|-3.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
📏 Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
0.01 lot = $1,000
0.10 lot = $10,000
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
✅ Risk always remains proportional
✅ No emotional over-trading
✅ Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
