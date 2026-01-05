- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
818
盈利交易:
290 (35.45%)
亏损交易:
528 (64.55%)
最好交易:
4 126.70 USD
最差交易:
-2 914.80 USD
毛利:
37 628.58 USD (2 957 350 pips)
毛利亏损:
-31 721.28 USD (3 417 824 pips)
最大连续赢利:
7 (2.25 USD)
最大连续盈利:
4 126.70 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
85.76%
最大入金加载:
101.43%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.13
长期交易:
419 (51.22%)
短期交易:
399 (48.78%)
利润因子:
1.19
预期回报:
7.22 USD
平均利润:
129.75 USD
平均损失:
-60.08 USD
最大连续失误:
18 (-165.55 USD)
最大连续亏损:
-3 257.20 USD (2)
每月增长:
-48.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
147.10 USD
最大值:
5 239.62 USD (50.44%)
相对跌幅:
结余:
99.98% (494.40 USD)
净值:
33.06% (2 769.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|417
|USDJPYr
|104
|GER40.F
|101
|USA30
|96
|GER40
|93
|JPN225
|6
|JP225.F
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|6.9K
|USDJPYr
|-228
|GER40.F
|-707
|USA30
|-49
|GER40
|17
|JPN225
|0
|JP225.F
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|87K
|USDJPYr
|-2.5K
|GER40.F
|-45K
|USA30
|-503K
|GER40
|13K
|JPN225
|-6.5K
|JP225.F
|-3.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 126.70 USD
最差交易: -2 915 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2.25 USD
最大连续亏损: -165.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
📏 Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
0.01 lot = $1,000
0.10 lot = $10,000
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
✅ Risk always remains proportional
✅ No emotional over-trading
✅ Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
231%
0
0
USD
USD
664
USD
USD
80
22%
818
35%
86%
1.18
7.22
USD
USD
100%
1:100