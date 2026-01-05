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信号 / MetaTrader 5 / Gold King HFm
Emmanuel Enenche

Gold King HFm

Emmanuel Enenche
Emmanuel Enenche

Emmanuel Enenche

0条评论
可靠性
80
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 231%
HFMarketsGlobal-Live1
1:100
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  • 提取
交易:
818
盈利交易:
290 (35.45%)
亏损交易:
528 (64.55%)
最好交易:
4 126.70 USD
最差交易:
-2 914.80 USD
毛利:
37 628.58 USD (2 957 350 pips)
毛利亏损:
-31 721.28 USD (3 417 824 pips)
最大连续赢利:
7 (2.25 USD)
最大连续盈利:
4 126.70 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
85.76%
最大入金加载:
101.43%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.13
长期交易:
419 (51.22%)
短期交易:
399 (48.78%)
利润因子:
1.19
预期回报:
7.22 USD
平均利润:
129.75 USD
平均损失:
-60.08 USD
最大连续失误:
18 (-165.55 USD)
最大连续亏损:
-3 257.20 USD (2)
每月增长:
-48.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
147.10 USD
最大值:
5 239.62 USD (50.44%)
相对跌幅:
结余:
99.98% (494.40 USD)
净值:
33.06% (2 769.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 417
USDJPYr 104
GER40.F 101
USA30 96
GER40 93
JPN225 6
JP225.F 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 6.9K
USDJPYr -228
GER40.F -707
USA30 -49
GER40 17
JPN225 0
JP225.F 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 87K
USDJPYr -2.5K
GER40.F -45K
USA30 -503K
GER40 13K
JPN225 -6.5K
JP225.F -3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 126.70 USD
最差交易: -2 915 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2.25 USD
最大连续亏损: -165.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

📏 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  • ✅ Risk always remains proportional

  • ✅ No emotional over-trading

  • ✅ Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline

没有评论
2026.07.20 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 00:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 09:35
No swaps are charged
2026.04.30 09:35
No swaps are charged
2026.04.30 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.30 08:35
No swaps are charged
2026.04.30 08:35
No swaps are charged
2026.04.30 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.30 01:31
No swaps are charged on the signal account
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold King HFm
每月30 USD
231%
0
0
USD
664
USD
80
22%
818
35%
86%
1.18
7.22
USD
100%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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