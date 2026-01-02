SinyallerBölümler
M Jody Pratama

FORTUNAFX CLUB COACH IJAT

M Jody Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 0%
EGlobalTrade-Classic
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
15.28 USD
En kötü işlem:
-14.83 USD
Brüt kâr:
26.87 USD (49 120 pips)
Brüt zarar:
-15.70 USD (29 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (16.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.81 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
22.65%
Maks. mevduat yükü:
0.46%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
2.24 USD
Ortalama zarar:
-5.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.83 USD (1)
Aylık büyüme:
0.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
14.83 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.30% (14.83 USD)
Varlığa göre:
0.22% (11.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDi 11
BTCUSDi 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDi 1
BTCUSDi 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDi 43
BTCUSDi 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.28 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

‼️‼️‼️FORTUNA FX CLUB‼️‼️‼️

Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya. 

BENEFIT yang di dapat di antaranya:
                       👇🏻
                       👇🏻
💥💥💥FASILITAS VVIP💥💥💥

💥SIGNAL TRADING
💥MAPPING SETIAP HARI
💥STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS) 
💥TRADE BARENG
💥MONEY MANAGEMENT
💥KONSULTASI LIFETIME
💥DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
💥 INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT 

Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI 👇👇👇👇

 Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini 👇👇👇:

‼️ FORTUNAFXCLUB.COM ‼️

Lalu deposit Minimal 100$

CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini 👇👇👇


•TIDAK MENERIMA JOKI AKUN
•TITIP DANA
•INVESTASI

DM Ke Admin di bawah ini 

Admin  1 : @Fortunafxclub
Admin 2 : @Ijatfortuna


Admin yg Asli hanya yg di atas 👆


‼️‼️WARNING ‼️‼️ 
TRADING MEMILIKI RESIKO YANG SANGAT TINGGI , JANGAN COBA COBA TRADING JIKA BELUM PAHAM , DAN HARUS UMUR 20+
İnceleme yok
2026.01.04 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
