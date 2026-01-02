SeñalesSecciones
M Jody Pratama

FORTUNAFX CLUB COACH IJAT

M Jody Pratama
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 1%
EGlobalTrade-Classic
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
14 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
4 (22.22%)
Mejor transacción:
40.00 USD
Peor transacción:
-14.83 USD
Beneficio Bruto:
86.77 USD (49 537 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.70 USD (29 683 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (16.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.25 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
20.06%
Carga máxima del depósito:
97.15%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
10 (55.56%)
Transacciones Cortas:
8 (44.44%)
Factor de Beneficio:
2.92
Beneficio Esperado:
3.17 USD
Beneficio medio:
6.20 USD
Pérdidas medias:
-7.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-14.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.83 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
14.83 USD (0.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.30% (14.83 USD)
De fondos:
10.29% (520.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDi 14
BTCUSDi 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDi 47
BTCUSDi 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDi 454
BTCUSDi 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.00 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.04 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
