- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
12 (80.00%)
損失トレード:
3 (20.00%)
ベストトレード:
15.28 USD
最悪のトレード:
-14.83 USD
総利益:
26.87 USD (49 120 pips)
総損失:
-15.70 USD (29 677 pips)
最大連続の勝ち:
7 (16.81 USD)
最大連続利益:
16.81 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
22.65%
最大入金額:
0.46%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
2.24 USD
平均損失:
-5.23 USD
最大連続の負け:
1 (-14.83 USD)
最大連続損失:
-14.83 USD (1)
月間成長:
0.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
14.83 USD (0.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.30% (14.83 USD)
エクイティによる:
0.22% (11.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDi
|11
|BTCUSDi
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDi
|1
|BTCUSDi
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDi
|43
|BTCUSDi
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.28 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.81 USD
最大連続損失: -14.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
