M Jody Pratama

FORTUNAFX CLUB COACH IJAT

M Jody Pratama
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
EGlobalTrade-Classic
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
15.28 USD
Худший трейд:
-14.83 USD
Общая прибыль:
26.87 USD (49 120 pips)
Общий убыток:
-15.70 USD (29 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (16.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.81 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
22.65%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
7 (46.67%)
Коротких трейдов:
8 (53.33%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-5.23 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-14.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.83 USD (1)
Прирост в месяц:
0.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
14.83 USD (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (14.83 USD)
По эквити:
0.22% (11.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDi 11
BTCUSDi 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDi 1
BTCUSDi 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDi 43
BTCUSDi 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.28 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.81 USD
Макс. убыток в серии: -14.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

‼️‼️‼️FORTUNA FX CLUB‼️‼️‼️

Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya. 

BENEFIT yang di dapat di antaranya:
                       👇🏻
                       👇🏻
💥💥💥FASILITAS VVIP💥💥💥

💥SIGNAL TRADING
💥MAPPING SETIAP HARI
💥STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS) 
💥TRADE BARENG
💥MONEY MANAGEMENT
💥KONSULTASI LIFETIME
💥DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
💥 INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT 

Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI 👇👇👇👇

 Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini 👇👇👇:

‼️ FORTUNAFXCLUB.COM ‼️

Lalu deposit Minimal 100$

CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini 👇👇👇


•TIDAK MENERIMA JOKI AKUN
•TITIP DANA
•INVESTASI

DM Ke Admin di bawah ini 

Admin  1 : @Fortunafxclub
Admin 2 : @Ijatfortuna


Admin yg Asli hanya yg di atas 👆


‼️‼️WARNING ‼️‼️ 
TRADING MEMILIKI RESIKO YANG SANGAT TINGGI , JANGAN COBA COBA TRADING JIKA BELUM PAHAM , DAN HARUS UMUR 20+
Нет отзывов
2026.01.04 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
