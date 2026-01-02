- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
12 (80.00%)
Negociações com perda:
3 (20.00%)
Melhor negociação:
15.28 USD
Pior negociação:
-14.83 USD
Lucro bruto:
26.87 USD (49 120 pips)
Perda bruta:
-15.70 USD (29 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (16.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.81 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
22.65%
Depósito máximo carregado:
0.46%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
7 (46.67%)
Negociações curtas:
8 (53.33%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-5.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-14.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.83 USD (1)
Crescimento mensal:
0.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
14.83 USD (0.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.30% (14.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.22% (11.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDi
|11
|BTCUSDi
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDi
|1
|BTCUSDi
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDi
|43
|BTCUSDi
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.28 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16.81 USD
Máxima perda consecutiva: -14.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
‼️‼️‼️FORTUNA FX CLUB‼️‼️‼️
Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya.
BENEFIT yang di dapat di antaranya:
👇🏻
👇🏻
💥💥💥FASILITAS VVIP💥💥💥
💥SIGNAL TRADING
💥MAPPING SETIAP HARI
💥STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS)
💥TRADE BARENG
💥MONEY MANAGEMENT
💥KONSULTASI LIFETIME
💥DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
💥 INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT
Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI 👇👇👇👇
Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini 👇👇👇:
‼️ FORTUNAFXCLUB.COM ‼️
Lalu deposit Minimal 100$
CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini 👇👇👇
•TIDAK MENERIMA JOKI AKUN
•TITIP DANA
•INVESTASI
DM Ke Admin di bawah ini
Admin 1 : @Fortunafxclub
Admin 2 : @Ijatfortuna
Admin yg Asli hanya yg di atas 👆
‼️‼️WARNING ‼️‼️
TRADING MEMILIKI RESIKO YANG SANGAT TINGGI , JANGAN COBA COBA TRADING JIKA BELUM PAHAM , DAN HARUS UMUR 20+
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
15
80%
23%
1.71
0.74
USD
USD
0%
1:200